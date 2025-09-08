Manuel Troncoso destacó la primera Feria Provincial del Libro y afirmó que el balance fue “muy positivo”
La primera Feria Provincial del Libro de Entre Ríos concluyó su edición inaugural con un balance “muy positivo”, según destacó el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, quien afirmó que el evento “sin lugar a dudas se convierte en un hito y una forma de encuentro entre autores, lectores y comunidades de toda la provincia”.
Bajo el lema Historia, magia, orgullo, la feria buscó poner en valor lo propio y abrirse al intercambio con otras voces y territorios. Troncoso, a cargo de la Secretaría de Cultura, remarcó que “la cultura no tiene que ser una cuestión para pocos, sino un derecho universal, descentralizado y de fácil acceso para todos”. Además, señaló que la política cultural del gobierno de Entre Ríos, impulsada por el gobernador, se sostiene en dos ejes centrales: garantizar la accesibilidad y descentralizar las actividades en toda la provincia.
El ministro también puso en valor la riqueza literaria de Entre Ríos y la oportunidad de diálogo directo entre autores y lectores: “La cultura, además de ser un derecho y una expresión libre del alma, genera trabajo genuino; es un motor de inclusión y de desarrollo que el Estado debe alentar”. En esa línea, subrayó que “detrás de cada autor, de cada librero y de cada feria, está el trabajo, y por eso desde el Estado debemos acompañar y promover el desarrollo del sector cultural”.
Asimismo, resaltó la dimensión colaborativa del evento, destacando el trabajo conjunto entre gobierno provincial y municipio de Concordia, que hizo posible un proyecto cultural de gran envergadura.
“Estoy muy orgulloso de la organización de esta primera feria, de Julián Stoppello y todo el equipo de Cultura”, expresó Troncoso. “Cada charla, lectura y taller estuvo pensado para acercar autores, lectores y editoriales, y además sumamos espacios como el Fogón Entrerriano y Cultura Activa, que reunió música, gastronomía y artes visuales en el mismo predio. Ver los pasillos colmados y la participación activa de la gente demuestra que este tipo de eventos son verdaderos espacios inclusivos y accesibles para toda la comunidad”.
Finalmente, Troncoso subrayó que “con esta primera edición, la Feria Provincial del Libro reafirma que la literatura en Entre Ríos no solo se celebra, sino que se comparte y se construye colectivamente, consolidándose como un motor de identidad, desarrollo cultural y encuentro entre comunidades”.