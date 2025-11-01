Manuel Adorni: “Una verdadera responsabilidad…”
Tras su sorpresiva designación como nuevo jefe de Gabinete de ministros a raíz de la renuncia de Guillermo Francos, Manuel Adorni lanzó un mensaje de gratitud que apunta principalmente al mandatario y su hermana Karina Milei.
“Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación Javier Milei por haberme elegido como su jefe de Gabinete de ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad”, comenzó indicando en X.
“Es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos. Asimismo, quiero agradecer a todo el Gabinete de ministros con quienes seguiremos compartiendo el camino que nos llevará hacia una Argentina grande y próspera”, continuó.
“Gracias también a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei por la confianza y el apoyo permanente. Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Fin”, concluyó su mensaje.