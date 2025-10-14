Manuel Adorni: “Trump habló del 2027, no de las elecciones del 26 de octubre”
Manuel Adorni salió a aclarar que las declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump sobre la ayuda económica se referían a las próximas elecciones presidenciales, y no a las de medio término o Legislativas que se desarrollarán el próximo 26 de octubre.
“El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio Presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasaría y volveríamos atrás”.
El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio Presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasaría y volveríamos atrás.… pic.twitter.com/HvYOMyvtQr
— Manuel Adorni (@madorni) October 14, 2025
Y completó: “Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Tenemos nuestra última oportunidad. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Fin”.
Las aclaraciones llegan luego del ruido que generó en los mercados y la oposición las declaraciones -inesperadas- de Trump acerca del respaldo económico anunciado la semana pasada.
“Las elecciones se aproximan y son elecciones muy importantes que está viendo todo el mundo. Milei hizo un gran trabajo y eso trajo un poco de dolor y ahora están saliendo de eso. Una victoria sería muy importante, escuché que las encuestas lo favorecen. Serán mejor después de esto. Pero nuestro apoyo está sujeto a quién gane las elecciones porque si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Creo que vos Scott (Bessent) sentís lo mismo. Si gana alguien que no tiene ninguna chance de llevar a cabo una buena economía por su filosofía, vos pondrías una pausa en lo que estamos haciendo”, dijo el presidente de Estados Unidos durante la reunión.