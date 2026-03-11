Manuel Adorni se defiende por lo del viaje con su esposa a Nueva York y repudia “fake news e imágenes trucadas con Inteligencia Artificial”
Luego de quedar envuelto en la polémica por el viaje de su esposa en el avión presidencial junto a la comitiva que viajó junto a Javier Milei a Nueva York, Manuel Adorni se expresó en contra de quienes trataron de “empañar” la agenda del Gobierno en Estados Unidos a partir de la utilización de “fake news e imágenes creadas con Inteligencia Artificial”.
“No importa cuanto hayan querido estos días empañar este evento, esta Argentina Week, de intensísimo trabajo, todos lo que están aquí lo saben”, comentó el jefe de Gabinete en el cierre de las jornadas de trabajo donde el Gobierno buscó atraer inversiones.
“Intentaron con mentiras, – añadió- con fake news, con imágenes trucadas con Inteligencia Artificial, pero no nos van a correr de algo: estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos”, resaltó.
El mensaje del funcionario fue en el cierre del evento realizado por el Consulado argentino en Manhattan con el objetivo de “mostrar Argentina al mundo” y en el que participaron funcionarios del Gobierno, gobernadores y empresarios.
“Las oportunidades están sobre la mesa, las reformas estan en marcha”, sostuvo Adorni en tono optimista y antes de quitarle peso a los cuestionamientos que recibió en las últimas horas.
La polémica por el viaje de su esposa en el avión presidencial incluyó también humoradas en redes sociales. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi esposa me acompañe”, había comentado Adorni en A24+ para justificar el viaje de su esposa en el avión presidencial. “Estos son trabajos muy sacrificados y la verdad que era mi deseo que mi mujer me acompañe”, había añadido, en tanto subrayó que los viáticos de comida y movilidad tanto de su esposa como los suyos son pagados de su bolsillo.
Casi de manera inmediata las redes sociales comenzaron a expresarse con humoradas y fotos realizadas con Inteligencia Artificial, como una donde se lo ve a él y su esposa en un supuesto local de una marca de lujo haciendo shopping en la Gran Manzana
A modo de cierre de Argentina Week, Adorni habló de las bondades que, según mencionó, tiene el país y aseguró que “Argentina es tierra fértil para cualquier inversión que se puedan imaginar” y auguró que en los próximos años, sectores como minería, energía, industria del conocimiento, bancos, mercado de capitales, tecnología, agroindustria “van a experimentar a una revolución hasta llegar a los estándares globales”.
“Este evento fue una muestra de lo que será la Argentina, un país que vuelve a expandir sus fronteras a nivel internacional pero también a nivel local, un país federal donde todas las provincias que hoy parecen marchitas vuelven a florecer libres de las ataduras políticas que hasta que asumimos el gobierno las reprimían”, dijo.
En ese sentido, el exvocero presidencial afirmó que: “Hoy Argentina ofrece federalismo real, determinado por reglas claras, justas y uniformes”.
“Este nuevo país no es una fantasía es la consecuencia de cosas que se están haciendo y el gobierno continuara aportando su parte para este encadenamiento de círculos virtuosos porque seguiremos impulsando nuestra agenda reformista en materia regulatoria”, remarcó.