Manuel Adorni: “No es posible construir confianza en las instituciones públicas sin un periodismo íntegro y responsable”
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asistió a la cena anual que realiza la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y afirmó que la política de “austeridad publicitaria” de esta gestión “promueve un ejercicio más pleno de la libertad de expresión”.
En la misma línea, señaló que desde el Ejecutivo “no le tienen miedo” a lo que digan algunos medios porque actúan con “coherencia”.
Por otra parte, enfatizó en la responsabilidad compartida entre periodistas y dirigentes políticos de construir una relación sólida con la verdad, a la vez que recordó que la falta de veracidad en administraciones anteriores había provocado un “cisma” entre la política y la sociedad, lo que determinó que “la palabra de los políticos valga cero”. Este escenario, según el jefe de Gabinete, culminó con una “reputación dinamitada” de la política en las elecciones de 2023.
Asimismo, subrayó que el presidente Javier Milei ha logrado “reparar este vínculo” al convertirse en el primer mandatario en mucho tiempo que “dice que va a pasar A y pasa A”, una “novedad total” que contribuye a “sanar la grieta moral” entre la gente y la política.
También se refirió al rol de las redes sociales y afirmó que “amplifican la voz de la audiencia” y obligan al periodismo a una rendición de cuentas “más asidua”: “Esto fuerza a tener que atender más y mejor a la verdad”, agregó.
En cuanto a la relación del Gobierno con la prensa, el jefe de Gabinete aseguró que no se “cercena en ningún sentido la libertad de expresión” y explicó que adoptaron un “régimen de publicidad” que “corre al Estado del medio”, lo que implica que “el halago al Gobierno se hace más escaso”.
“Cuando el Estado publicita volúmenes importantes en medios de todo tipo y tamaño, como pasó en gobiernos anteriores, todo es mucho más fácil. Este cambio es positivo para la actividad periodística porque ahora el único incentivo de los medios es cuidar su relación con la audiencia, que no es ni más ni menos que su relación con la verdad”, explicó.
Finalmente, reiteró el compromiso del gobierno y aseguró que mientras él sea jefe de Gabinete y Javier Milei el presidente “siempre habrá libertad plena para preguntar en la República Argentina”: “No es posible construir confianza en las instituciones públicas sin un periodismo íntegro y responsable”, cerró Adorni.