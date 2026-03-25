Manuel Adorni leyó un texto con el cual el Gobierno de Milei finalmente condenó la dictadura
Un día después del 50° aniversario del golpe militar de 1976, que dio inicio a una de las etapas más oscuras de la historia argentina, el Gobierno de Javier Milei finalmente condenó la dictadura. Ayer había difundido un extenso video en el que apuntó contra el kirchnerismo, las organizaciones de derechos humanos y la violencia de los grupos guerrilleros en los años 70, sin hacer un pronunciamiento concreto sobre los crímenes cometidos por la Junta Militar.
Este miércoles, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa desde Casa Rosada en la que se mostró tenso al responder a las denuncias en su contra y, en un intento de marcar agenda, hizo algunos anuncios del Gobierno. Allí fue cuando llegó la condena oficial al golpe de Estado, en la que una vez más volvió a cargar contra el kirchnerismo.
EL GOBIERNO FINALMENTE CONDENÓ LA DICTADURA: “NUNCA DEBERÍA HABER OCURRIDO”
Adorni volvió a apuntar contra el "relato" kirchnerista y una vez más pidió que se cuente "la historia completa". Pidió hablar de la dictadura "sin ocultar nada de un lado ni del otro" y condenar… pic.twitter.com/347uwfCsxl
— Clarín (@clarincom) March 25, 2026
“Quiero referirme al aniversario 50° del inicio de la ultima dictadura militar del 24 de marzo de 1976. Reafirmamos la condena del Estado argentino al Golpe de Estado y a la violencia ejercida desde el Estado durante la última dictadura. Es un hecho que nunca debería haber ocurrido ni debe volver a ocurrir jamás”, expresó el jefe de Gabinete leyendo un comunicado desde el atril.
Luego reiteró el concepto de “memoria completa” que la gestión libertaria busca instalar desde su llegar a la Casa Rosada. Marcó que tienen “la convicción de que para finalmente poder cerrar este capitulo en nuestra historia, es necesario revisar la forma en que el Estado ha abordado los años 70 y su legado”.
“En primer lugar, -continuó leyendo Adorni- desde 2003 en adelante, el Estado nacional promovió una reconstrucción sesgada y revanchista de los 70s, que ha dificultado cerrar la herida nacional que fue ese período de nuestra historia. Reconciliarnos como sociedad requiere que el Estado cuente la historia completa”, señaló Adorni, en línea con el video de más de una hora que publicó ayer el Gobierno en sus redes sociales.
Adorni habló de la dictadura “sin ocultar nada de un lado ni del otro” y condenar “cualquier tipo de romantización de la violencia, tanto del terrorismo civil como del terrorismo militar”.
“Desde el retorno de la democracia en adelante, fue política de Estado desfinanciar el instrumento militar con el objetivo de neutralizar a las Fuerzas Armadas como actor político y asegurar la estabilidad democrática”, señaló el funcionario nacional, como pie para un nuevo anuncio.
Y consideró que: “Si bien en las primeras décadas ésto puede haber estado justificado, luego de 50 años el resultado son fuerzas armadas mal pagas e insuficientemente equipadas para hacerle frente a los desafíos del presente. Esto es inaceptable”.
“La fuerza para hacernos respetar en el concierto de las naciones y defendernos de cualquier amenaza es condición sine qua non para cualquier país que pretenda tener éxito. Es hora de pasar de página e inaugurar un nuevo ciclo”, sostuvo.
Por eso, destacó que: “Las Fuerzas Armadas han demostrado ser democráticas” y anunció que “es hora de reconstruir el instrumento militar y poner a las fuerzas armadas en el lugar que cualquier nación madura y seria tiene”.
“En el marco del equilibrio fiscal y el crecimiento económico, este Gobierno se compromete a promover la sostenida reconstrucción del instrumento militar. Y esperamos que el gobierno que nos suceda, sea quien sea, le dé continuidad a esta política de Estado. Es de interés nacional y tiene que estar más allá de toda ideología”, continuó, aún sin terminar de hacer el anuncio.
Finalmente, adelantó que: “El 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional”.
“Hay que pasar página y mirar al futuro como país, contando la historia completa para no repetir las tragedias del pasado y las fuerzas armadas fuertes y equipadas para defender a nuestra patria”, insistió antes de pasar a otro tema.