Manuel Adorni le salió al cruce a Trump: “Si estamos muriendo jamás aprobarían una ayuda financiera”
Manuel Adorni buscó este lunes minimizar las declaraciones de Donald Trump, que dijo que la Argentina “lucha por su vida”, pero a la vez comparó el acuerdo de swap de monedas con el Gobierno de los Estados Unidos por US$ 20.000 millones con el rescate a México durante el “efecto Tequila”.
“Decimos que estamos en un momento complicado, falta mucho por recorrer. Pero hay que entender el contexto, a quién se lo dijo. Imaginate que si estamos muriendo jamás aprobarían una ayuda financiera”, expresó en el streaming La Casa.
El vocero presidencial destacó el “apoyo incondicional” del presidente norteamericano y sostuvo que en un país que se vive con 0,2% de inflación anual y donde no se sabe que es el riesgo país, es difícil comprender la situación que atraviesa nuestro país.
“En esa definición, Argentina no es un país al que le vaya bien obviamente”, explicó el funcionario nacional. Además hizo una lectura en tono electoral y sostuvo que la repercusión que tuvo la declaración del magnate es utilizada para tratar que La Libertad Avanza llegue “de la peor manera al domingo”.
Durante la entrevista, Adorni también se refirió al acuerdo de swap de monedas con el Gobierno de los Estados Unidos por US$ 20.000 millones para reforzar las reservas y para buscar estabilizar el mercado de cambios, informó la autoridad monetaria.
“Este apoyo se vio con México en el ‘Efecto Tequila’, y en 2003 con Uruguay que funcionó como un puente para un acuerdo con el Fondo”, manifestó.
En 1994, una crisis iniciada en México, que surgió por la falta de reservas internacionales, causó la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo.
Adorni insistió en que: “El camino es complicado”. Y añadió: “Obviamente hay gente que la pasa mal, pero es un momento bisagra para dar un salto hacia una Argentina mejor”.
“En la secretaría de Comunicación, el nuevo secretario va a ser Javier Lanari y en vocería puede ser otro. Historicamente ha sido el jefe de Gabinete”, afirmó, y dijo que aún no está definido si quedará el mismo esquema de vocería.
Así, ratificó su salida de la gestión para asumir como legislador de la Ciudad, junto con Patricia Bullrich y Luis Petri, que tras las próximas elecciones asumirán en el Congreso.
Adorni dijo que el Gobierno nacional mantiene diálogos con parte de la oposición, que -según dijo- serán fundamentales para encarar reformas. Allí enumeró las reformas laborales, tributaria, del código penal, y previsional.
“Hay gobernadores con los que se sigue y siguió dialogando, parte de esa muestra es la creación del Ministerio de Interior. Va a ser una realidad inevitable la reforma laboral y tributaria”, sentenció.