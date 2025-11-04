Manuel Adorni: “La carta de Kicillof a Milei es desopilante”
El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le respondió al gobernador Axel Kicillof por el reclamo de su exclusión de la reunión que el jueves pasado el presidente Javier Milei mantuvo con gobernadores en la Casa Rosada. Sobre quién lo reemplazaría en esa función, señaló “creo que no va a haber vocero” y afirmó que brindará conferencias “en calidad de jefe de Gabinete” sin la constancia con la que lo hacía en su anterior rol. “No seguirá el mismo formato”, reveló.
Además, confirmó que su rol como secretario de Comunicación y Medios será asumido por Javier Lanari.
“Modernización laboral, reforma tributaria, la reforma del Código Penal y vamos a llamar extraordinarias a partir del 10 de diciembre para tratar el Presupuesto”, adelantó sobre la agenda del Gobierno en el Congreso.
Adorni confirmó que el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona “sigue en el Gabinete” y destacó que “de hecho hoy estuvo” en el encuentro de Gabinete, al que calificó como de “gran reunión”.
El nuevo jefe de ministros confió que trabajó sobre “166 proyectos de ley” que planificaba llevar a la Legislatura porteña. Entre ellas, destacó la “privatización del canal de la Ciudad” y contó que esos proyectos se los va a “ceder a algún otro legislador”.
En cuanto a la figura de Diego Santilli, lo destacó como un “gran conocedor del diálogo” y como una “persona súper comprometida con las ideas del presidente y del norte que queremos llevar adelante”.
Sobre la queja expresada en público del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por no haber sido convocado a la cumbre con gobernadores que Milei encabezó en la Casa Rosada, señaló que “los invitados a la reunión del jueves pasado eran los que habían firmado el Pacto de Mayo o en su defecto habían adherido al RIGI”.
También, calificó a la carta pública que el bonaerense le dedicó al presidente en redes como “desopilante”. Sobre ese tema, analizó: “Básicamente, lo que dice que necesita una reunión para explicarnos que está todo mal y que hay que hacer las cosas como él quiere”.
En sintonía, planteó que “hay que recordarle que perdieron las elecciones” y manifestó que la gente “no quiere ese modelo”. “Cuál es la intención de una persona que es un derrochador de recursos públicos con un montón de cuestiones en la provincia de Buenos Aires, me parece todo un gran delirio”, sintetizó.
“El esquema de bandas no se va a cambiar”, ratificó Adorni y sintetizó que “sentimos que dimos vuelta la página y que entramos en otro momento”.