Manuel Adorni en la mira: Ahora se le adjudica una casa en un country con expensas a nombre de su esposa
Manuel Adorni suma una nueva polémica: el jefe de Gabinete sería el propietario de una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz, a 82 kilómetros al noroeste de CABA. La casa la habría construido con su mujer, Betina Angeletti, a la que subió al avión presidencial en la última gira por Estados Unidos.
Para cubrir los gastos del mencionado lote, las expensas están a nombre de la esposa del jefe de Gabinete “Angeletti Bettina Julieta” por un total de “$699.637 pesos”. De acuerdo a lo mencionado por integrantes del barrio privado, “el 70% de los gastos corresponden a seguridad y el resto es para pagar a los empleados que trabajan” en el predio.
En paralelo, la diputada Marcela Pagano amplió una denuncia contra el funcionario por supuesto enriquecimiento ilícito e incorporó la información sobre la propiedad ubicada en un barrio privado que no fue incluida en su última declaración jurada que debe presentar ante la Oficina Anticorrupción.
La diputada Lilia Lemoine intentó minimizar la controversia: “Es una casa reformada…en un country de clase media. No es una mansión en la Isla”, disparó en aparente crítica a la denunciante.
Pagano, diputada del bloque Coherencia, decidió incorporar a la presentación que inició días atrás contra el vocero por supuesto enriquecimiento ilícito -que tuvo su origen en la controversia que causó el vuelo privado a Punta del Este que la familia Adorni realizó durante los feriados de Carnaval- por la presunta existencia “de una vivienda de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club que no figuraría en la Declaración Jurada Patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción”.
Según la diputada, las expensas del lote 380 del Country Indio Cuá -que tiene una cancha de golf, caballerizas y canchas de tenis y de futbol- habrían comenzado a figurar en la administración del emprendimiento a nombre de Angeletti, “lo que sugiere la existencia -según la presentación judicial- de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que no fue informado ante las autoridades competentes”.
Según la demanda, se trata de una vivienda propia de dos plantas, de color gris verdoso, ubicada a aproximadamente 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf.
En la presentación la ex diputada de LLA especuló que en base a lo publicado en portales inmobiliarios, “el valor promedio de venta de casas en el Country Indio Cuá asciende a aproximadamente USD 149.875, con valores que oscilan entre USD 129.000 y USD 249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote, a lo que debe adicionarse una cuota de ingreso que, según los avisos vigentes, se sitúa en torno a los $5.000.000. Las expensas mensuales incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas”.
Pagano, en este sentido, observó una “discordancia en la declaración jurada patrimonial” del funcionario ante la OA: en su última DDJJ de 2024 -presentada en agosto de 2025- “el funcionario declaró únicamente dos inmuebles: el 50% de un departamento en Capital Federal y un departamento al 100% en La Plata”.
El año pasado el funcionario cobró un salario apenas por encima de los $2800.000 y a partir del descongelamiento que ordenó Javier Milei en enero de 2026, ahora estaría cobrando unos $4.500.000.