Manuel Adorni: “El presidente puede responder como le parezca”
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, justificó este lunes el virulento discurso de Javier Milei contra la oposición, en la Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación. “El presidente se siente en su derecho en contestar como mejor le parezca porque ir contra la investidura presidencial es lastimoso”, afirmó en diálogo con radio Mitre.
El domingo por la noche, el mandatario inauguró el 144 Período de Sesiones del Parlamento con un discurso que intercaló entre gritos, insultos y chicanas a los legisladores peronistas y de la izquierda.
Sin embargo, Adorni consideró que Milei no fue agresivo durante su exposición ante la Asamblea Legislativa.
“Agresivo no estuvo. A cada agravio sintió que tenía que responder, de marcar lo que son, lo que hacían. No fue agresivo ni con palabra fuera de lugar. Si esta gente se siente agredida porque le dicen chorros, allá ellos”, justificó Adorni.
Además, planteó que desde las bancadas opositoras insultaban, agraviaban e interrumpían a cada instante la palabra del jefe de Estado.
En sintonía con el presidente Milei, el jefe de Ministros calificó de “dantesco” ver a los legisladores kirchneristas hablar de desocupación, pobreza y corrupción, cuando tienen a “su líder presa”, en referencia a Cristina Kirchner.