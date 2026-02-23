Manuel Adorni desafiante: “Los sindicalistas son gente que se levantan y se suben a su Audi con chofer”
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni se mostró confiado y aseguró que “la reforma laboral ya está aprobada” y añadió: “el sistema había quedado viejo, donde el 80% de los trabajos que había cuando se gestaron las leyes laborales ya no existen”. Luego, disparó munición gruesa contra los gremialistas por el paro general.
“Es extraño el sindicalismo, porque la izquierda y el kirchnerismo no se aggiornan, pero el sindicalismo que palpa la realidad de sus trabajadores todos los dias, me parece increible, viven en una realidad paralela”, expresó Adorni.
Y cuestionó: “Hace 4 o 5 meses se validó al Gobierno en las urnas y los tipos hacen un paro general, que fue un fracaso, casi una burla, pero son gente que se levantan y se suben a su Audi con chofer”.
“La reforma laboral es fundamental en una Argentina con 43% de informalidad, salarios que han sufrido en los últimos 50 años mermas reales, no tenes generación de empleo hace 12 años. Es una reforma que motiva al empleador a contratar gente”, afirmó el jefe de Gabinete en una entrevista para Radio Rivadavia.
En esa línea, llamó a “perder el miedo a contratar” y cuestionó la postura de los sindicatos: “Están en contra de la reforma sin ningún tipo de análisis sobre el texto de la ley porque defender salarios bajos, la no generación de empleo, parece surrealista”.
Asimismo, adelantó que tiene “en la mesa 50 proyectos de ley” por lo que “será un año movido en el Congreso”. “Cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el presidente verá el esquema de prioridades”, marcó.
Esta semana, durante jueves y viernes, se espera que Senado termine de aprobar la reforma laboral para dar cierre al período de sesiones extraordinarias con un triunfo para el Gobierno. En tanto que el domingo por la noche, el presidente Javier Milei dará el discurso inaugural frente a la Asamblea Legislativa para iniciar el período de sesiones ordinarias en el Congreso.
Así lo confirmó Adorni: “El domingo a las 9 de la noche habrá cadena nacional. El discurso del presidente no está terminado aún”, dijo.
Por otra parte, Adorni habló también sobre el conflicto que surgió la semana pasada con la empresa FATE, que dejó a casi mil empleados en la calle tras anunciar su cierre definitivo.
“FATE es una empresa que hace 15 o 20 años que tienen problemas. Los trabajadores dicen que a pesar de las huelgas no pudieron doblegarlos y que un día antes de la reforma decidan cerrarla es sugestivo”, señaló.
Y agregó: “Nosotros rechazamos y aborrecemos lo sucedido. Detrás del cierre hubo una complicidad con la vieja política”.
Consultado sobre la posibilidad de que la vicepresidenta se postule como candidata para dirigir al país el año que viene, Adorni indicó que Villarruel “tendrá en 2 años la libertad de tomar el camino que le parezca mejor”.
“Ahora tomó una postura que no coincide con nuestros intereses y con los de los argentinos, y está bien. Hay que preguntarle a ella qué desea para el 2027, a nosotros nos da exactamente lo mismo. La vicepresidenta no es parte de nuestro debate interno ni de nuestra gestión”, marcó.
Sobre la posibilidad de que Milei se presente para la reelección, afirmó: “El 2027 no es parte de nuestro debate y no lo va a ser hasta el año que viene. El presidente gobierna en base al mandato popular, no por lo que pueda suceder en el 2027”.