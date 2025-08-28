Manuel Adorni confirmó detenciones por el “atentado” a Milei y aclaró que la TV Pública transmitirá el Mundial 2026
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que hay dos personas detenidas tras el “atentado” que sufrió el presidente Javier Milei durante la recorrida que realizó junto a su comitiva en Lomas de Zamora este miércoles. Según indicó, el mandatario se encuentra “en muy buen estado de salud” y trabajando desde Olivos, con vistas a participar del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICYP).
En una conferencia sin preguntas, Adorni afirmó que los agresores pertenecen a “la vieja política” y los calificó como “salvajes sin ningún escrúpulo”. Además, destacó los logros económicos de la administración, como la baja de la inflación y la salida de 12 millones de personas de la pobreza, y criticó el silencio de algunos referentes de derechos humanos frente al ataque.
Sobre el supuesto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que vincula al ex titular Diego Spagnuolo, a la secretaria de Presidencia Karina Milei y a Martín y Eduardo Menem, Adorni explicó que el Gobierno inició una auditoría interna, desplazó al exdirector e intervino la institución. “Tanto Martín como Eduardo Menem aclararon que no tuvieron vínculo alguno con las contrataciones de la ANDIS. No es casualidad que estos audios salgan a la luz a dos semanas de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires”, remarcó.
En la misma línea, el vocero cuestionó las versiones previas sobre la Televisión Pública y la transmisión del Mundial 2026, desmintiendo rumores de que el torneo no sería transmitido en Argentina. “Esto es falso. Estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible”, aseguró. Adorni calificó como una operación mediática los rumores que apuntaban a impedir la cobertura del torneo, destacando que la TV Pública mantiene una tradición de más de 52 años transmitiendo los mundiales.
Por otro lado, informó sobre nuevas medidas del Poder Ejecutivo Nacional, como la aprobación del reglamento transitorio para la asignación de permisos de despegue y aterrizaje en aeropuertos, asegurando que este recurso quedará en manos del sector privado. También destacó la reciente situación en la provincia de Buenos Aires, donde se rechazaron 60 camiones con yerba mate, comprada por la Nación para distribución, mientras la Provincia inició un proceso de adquisición propio.
“Esta administración espera que la Justicia actúe con independencia y esclarezca todas las situaciones. Argentina volvió a tener un año electoral y aparecieron los ataques violentos, paros extorsivos, leyes sin financiamiento y operaciones mediáticas”, concluyó Adorni.