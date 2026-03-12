Manuel Adorni admitió que fue “desafortunada” su explicación por el viaje de su mujer a Nueva York en el avión presidencial
Manuel Adorni se mostró autocrítico por redes sociales en cuanto a la polémica por el viaje a Nueva York de su esposa Betina Angeletti junto a la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei durante el encuentro Argentina Week. “La palabra no debió ser deslomarse”, afirmó el funcionario luego de haber justificado así su accionar en los días previos.
“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores”, se lamentó Adorni por X.
“Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”, apuntó el jefe de Gabinete que esta semana quedó en la mira de algunos dirigentes de la oposición que le exigieron explicaciones públicas sobre la participación de su esposa junto a la comitiva oficial.