Manos Entrerrianas participará en la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón
El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos participará con la marca provincial Manos Entrerrianas en la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se desarrollará en la ciudad de Colón. La presencia en este evento emblemático del calendario cultural entrerriano forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la visibilidad y la comercialización del trabajo de los emprendedores.
Durante las jornadas, un stand institucional exhibirá y ofrecerá al público producciones elaboradas por emprendedores que integran la marca, entre ellas piezas en cuero, madera, cerámica, tejidos, mates, metales y piedras, además de otros productos que reflejan la identidad y la diversidad del trabajo artesanal de la provincia.
Además, acompañarán once stands de emprendimientos provinciales pertenecientes a Manos Entrerrianas.
La marca es impulsada por el Ministerio con el objetivo de poner en valor las producciones entrerrianas, fortaleciendo su posicionamiento, calidad e identidad. El sello distingue productos elaborados en el territorio provincial y promueve el comercio justo, el consumo responsable y el desarrollo local.
Desde la cartera se destacó que la participación en esta fiesta constituye una oportunidad estratégica para ampliar canales de comercialización, generar nuevos vínculos y consolidar espacios de promoción para el sector.
La nueva edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía reúne a artesanos de todo el país y convoca cada año a miles de visitantes, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del rubro. En ese marco, la presencia de la marca provincial reafirma el compromiso con la promoción del trabajo, la producción local y la identidad cultural entrerriana.