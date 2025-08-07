Manos Entrerrianas: abrió la preinscripción para recibir financiamiento provincial
Hasta el 17 de agosto permanecerá habilitada la preinscripción para que emprendimientos nucleados en Manos Entrerrianas, programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, puedan acceder a líneas de financiamiento, siempre que cumplan con los requisitos de permanencia vigentes.
Manos Entrerrianas es una iniciativa orientada a visibilizar, promocionar y facilitar la comercialización de emprendimientos locales. Quienes deseen iniciar el proceso deben completar el formulario online de preinscripción disponible en:
https://forms.comunicacionentrerios.com/f/181/preinscripcinmanosentrerrianas2025.
Las solicitudes serán evaluadas por el equipo técnico de la Dirección General de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Gestión Social.
Para acceder al beneficio es imprescindible contar con el alta vigente en la marca Manos Entrerrianas. Las propuestas podrán inscribirse en una de las siguientes tres líneas de acción:
- Comunicación y promoción,
- Equipamiento para ferias y exposiciones,
- Inscripción de marca.
El programa también permite a los emprendimientos utilizar un sello distintivo provincial, además de ofrecer asistencia técnica y acompañamiento en materia de comunicación, registro de marca y equipamiento comercial, como parte del trabajo integral de fortalecimiento que lleva adelante la Dirección de Economía Social.