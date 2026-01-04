Manifestantes chavistas marchan en repudio al “secuestro” de Maduro
Los seguidores de Nicolás Maduro se manifiestan este domingo en el centro de Caracas para pedir por la liberación de su líder y de su esposa, quienes fueron arrestados el último sábado a la madrugada por las fuerzas militares de Estados Unidos y llevados a una prisión de máxima seguridad en Brooklyn, Nueva York.
Los manifestantes convocaron para este domingo a la que denominaron “gran marcha” para exigir que Maduro y Cilia Flores sean liberados y regresados al país luego de una primera jornada este sábado sin el líder venezolano donde las calles de la capital registraron poco movimiento.
En la marcha hay banderas venezolanas y carteles contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Regresemos a nuestro presidente obrero. ¡Vamos Nico!”, se leía en una de las pancartas sostenida por una persona que acudió a la convocatoria.
La movilización es liderada por grupos de motoqueros que abren el paso y es televisada en vivo por el canal estatal de Venezuela. Algunos portan armas largas que agitan en lo alto cuando las cámaras los enfocan.
“Free The President of Venezuela”, rezó otra de las pancartas que levantaron los fanáticos chavistas escrita en inglés.
Está prevista la participación de dirigentes oficialistas, entre ellos la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez.
La “gran marcha” fue convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que denunció que Maduro y su esposa fueron “secuestrados por el imperio norteamericano”.
La idea de los chavistas es movilizarse por el centro de Caracas, donde están ubicadas las sedes de los poderes públicos.
Este domingo, Caracas amaneció con sus calles vacías y largas filas en los supermercados debido a la incertidumbre de la población en cuanto a la gobernabilidad tras la captura de Maduro.
Los establecimientos restringían la entrada de personas en grupos pequeños para evitar aglomeraciones, como ocurrió el sábado, lo que obligó a los compradores a formar filas para acceder a los negocios.