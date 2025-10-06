Manes busca expulsar de la Cámara de Diputados a José Luis Espert
El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Facundo Manes presentó un proyecto para expulsar a José Luis Espert de la Cámara Baja luego de que bajara su candidatura para renovar la banca en octubre en medio de acusaciones por su vínculo con Fred Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos.
“Si Espert no puede ser candidato, tampoco puede ser diputado”, explicó el radical a través de sus redes sociales. A su vez, apuntó: “El proceso judicial que atraviese Espert correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una banca. Exigimos su exclusión de la Cámara de Diputados. La política no puede ser más un aguantadero de la deshonra”, sostuvo.
En el proyecto de resolución, Manes escribió: “Excluir al diputado nacional José Luis Espert del seno de esta Honorable Cámara por indignidad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional”.
Además de ser diputado, Espert actualmente encabeza la Comisión de Presupuesto. Durante la última reunión de este cuerpo, legisladores de diferentes sectores de la oposición reclamaron que diera un paso al costado, aunque no se refirió a las acusaciones y se mantuvo en su lugar.
La propuesta del diputado llegó horas después de que el libertario confirmara su renuncia a la candidatura como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires para los comicios del 26 de octubre. El economista decidió dar un paso al costado luego de que se conocieran documentos oficiales del Bank of America que confirmaron su relación comercial con Machado. “Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”, comunicó en sus redes.