“Manchesterazo” de Enzo Fernández: en la última jugada le arruinó la noche al City de Pep Guardiola
Pep Guardiola no podía creerlo. Se agarraba la cabeza calva y masticaba bronca, incrédulo. Todos los hinchas del Manchester City estaban igual en las tribunas bajo la helada noche inglesa. En la última jugada del partido, un argentino le arruinaba los planes: Enzo Fernández apareció en el cuarto minuto de los seis de descuento por el segundo palo para sorprender a propios y extraños y darle el 1 a 1 agónico al Chelsea de visitante.
Los de Guardiola saboreaban la victoria. Tenían en su palma tres puntos clave y justificados para no perderle pisada al líder de la Premier League, Arsenal. Sin embargo, nadie contaba con la astucia del volante campeón del mundo que metió un verdadero “manchesterazo” en pleno Etihad Stadium.
El local se había puesto en ventaja antes del entretiempo gracias al gol del neerlandés Tijjani Reijnders. Y el dominio de los celestes era muy amplio. Nada podía hacer imaginar que se le iban a escapar dos porotos que podrían resultar vitales más adelante en la lucha por el título.
Un desborde de Malo Gusto por la derecha terminó con un centro por lo bajo que cruzó toda el área y encontró a Fernández del otro lado. El argentino primero le erró a la pelota, luego pudo definir de manera débil y reaccionó a puro reflejo Gianluigi Donnarumma. Pero el tercer intento fue el triunfal para Enzo: empujó el balón prácticamente debajo del arco tras el rebote del arquero, que ya no pudo reponerse.
El delirio del equipo de Londres fue total. Enzo Fernández, que venía de convertir un tanto la fecha pasada tras asistencia de Alejandro Garnacho, se tiró de cabeza hacia los fanáticos azules. Después de la algarabía hubo que esperar unos segundos para el chequeo VAR por un posible fuera de juego, pero todo fue lícito y el empate quedó sellado.
Así las cosas, una vez culminada la fecha 20 de la Premier, Manchester City sigue siendo escolta de Arsenal con 42 puntos y a 6 del líder, perdiendo dos claves para achicar distancia. En contraparte, Chelsea quedó quinto con un total de 31 unidades y se mete en puestos de UEFA Europa League de forma parcial, aunque apenas supera por diferencia de gol a Manchester United.
En los otros partidos de este domingo, el Liverpool de Alexis Mac Allister no pudo contra el Fulham en un duelo de alto voltaje que terminó 2-2. Además: Tottenham, con Cristian Romero de arranque, igualó 1 a 1 contra Sunderland; Manchester United (Lisandro Martínez fue titular) también empardó 1 a 1 de visitante ante Leeds; Newcastle le ganó 2 a 0 a Crystal Palace; y Everton fue goleado 4 a 2 por Brentford.