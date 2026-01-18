Malas noticias para Trump y Machado desde Noruega: La Fundación Nobel aclaró que los premios no pueden ser cedidos “ni siquiera simbólicamente”
La visita de María Corina Machado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca tuvo más de un significado simbólico y un hecho concreto del que el propio Trump se ufanó: la dirigente venezolana le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz con la cual fue galardonada el año pasado. Desde la Fundación clarificaron:“Un premio no puede, ni siquiera simbólicamente, ser entregado ni distribuirse”.
“Ha sido un gran honor conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchas cosas. María me ha entregado su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado”, anunció el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.
Trump calificó el obsequio como “un gesto maravilloso de respeto mutuo”.
Ahora bien: ¿puede un ganador del Nobel de la Paz entregar su premio a otra persona?. La mismísima Fundación Nobel se encargó de aclarar el asunto este domingo con un comunicado.
“Una de las misiones principales de la Fundación Nobel es salvaguardar la dignidad de los Premios Nobel y su administración. La Fundación defiende la voluntad de Alfred Nobel y sus estipulaciones. Establece que los premios se otorgarán a quienes ‘han aportado el mayor beneficio a la humanidad’ y especifica quién tiene derecho a otorgar cada premio”, dice la primera parte del comunicado que la fundación publicó en su cuenta de X.
“Por lo tanto, un premio no puede, ni siquiera simbólicamente, ser entregado ni distribuirse”, agrega el comunicado, despejando toda duda.
Queda esperar si Trump decide devolverle la medalla a Machado, o prefiere hacer oídos sordos a lo dictado por la Fundación Nobel.