“Maduro será juzgado en EE.UU.”, afirmó Marco Rubio
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que Nicolás Maduro se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que ahora que el líder venezolano fue capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación.
“Me ha informado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto”, indicó en X el senador.
El senador republicano aseguró que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para “proteger a personal estadounidense de ataques inminentes”, pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso.
Lee aseguró que Rubio le dijo en su llamada que “no anticipa nuevas acciones (militares) en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia”.
Por otro lado, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Cristopher Landau, segundo de Marco Rubio, publicó este sábado un mensaje en X celebrando el ataque a Venezuela, señalando que la caída de Nicolás Maduro supone “un nuevo amanecer” para ese país.