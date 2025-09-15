Madrugada de terror en Crónica TV: un hombre con un cuchillo exigió salir al aire y desató el caos
Un hombre irrumpió en la madrugada de este lunes en el edificio del canal Crónica TV portando un cuchillo, con el que amenazó a los miembros de seguridad y le dio un puntazo a uno de ellos. Mientras exigía entrar para salir en vivo, rompió vidrios y mobiliario hasta que finalmente fue detenido.
El incidente ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana en el edificio ubicado en la Avenida Juan de Garay 140. De acuerdo con fuentes policiales, el individuo llegó hasta la entrada principal del canal y, en un estado de alteración evidente, manifestó que quería ingresar a los estudios para que lo entrevistaran en vivo.
Los empleados de seguridad privada le pidieron que se retire, pero el hombre se negó e inició un forcejeo. Fue entonces cuando extrajo un cuchillo y atacó a uno de los vigiladores, propinándole un puntazo que le provocó heridas leves. Tras el ataque, el intruso comenzó a avanzar por la planta baja, rompiendo vidrios y mobiliario con el objetivo de llegar a los estudios donde se encontraban los equipos de transmisión
Frente a la violencia de la situación, los trabajadores del canal dieron aviso inmediato a las autoridades. En pocos minutos, personal de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) de la Policía de la Ciudad se hizo presente en el lugar y montó un importante operativo de seguridad que incluyó el vallado preventivo de la zona.
[AHORA] El delincuente que se metió con un cuchillo a Crónica TV tenía más de 10 causas y estaba libre: había estado preso por robos, amenazas y resistencia a la autoridad.
El episodio generó gran preocupación en el vecindario, ya que la irrupción coincidió con el horario en que varios trabajadores y móviles de prensa comienzan sus tareas. Según testigos, el hombre se mostraba alterado, gritaba que necesitaba “salir en la tele” y que quería que le hicieran una nota.
Mientras el operativo avanzaba, se vivieron instantes de tensión en el hall de entrada. En un momento, tres periodistas del canal advirtieron que el intruso ya no tenía el cuchillo en su poder y se acercaron para dialogar con él. Lograron calmarlo y evitar que se lastimara o que agrediera a alguien más.
Así trataban de calmar al "loco del cuchillo" mis compañeros en Crónica. Momento de la evacuación. Se cumplió todo el protocolo.
Aprovechando ese instante, efectivos del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) ingresaron, redujeron al hombre y lo detuvieron sin que se registraran más heridos.
Una vez neutralizada la amenaza, el acusado fue asistido por personal del SAME psiquiátrico, que lo trasladó al hospital Argerich para su evaluación. Las autoridades confirmaron que el sujeto presentaba signos de alteración en sus facultades mentales y que cuenta con un amplio historial delictivo.
El aprehendido cuenta con antecedentes penales por drogas, robo, tentativa de robo y hurto, y registra una condena en suspenso por robo dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 59.
Por el hecho de esta mañana, la Unidad de Flagrancia Este labró actuaciones por violación de domicilio y daños, ya que el hombre rompió un vidrio al ingresar de manera intempestiva al edificio.
Por su parte, el guardia de seguridad herido fue atendido en el lugar y se encuentra fuera de peligro. Los destrozos en la planta baja del canal fueron relevados por personal de Policía Científica.