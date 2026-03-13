Madrid Economic Forum: Milei será el único jefe de Estado y cerrará un caro evento con entradas de hasta 2500 euros
En el marco de su visita a España, el presidente Javier Milei será el encargado de cerrar este sábado la segunda edición del Madrid Economic Forum. Se trata de un evento de alto perfil cuyas entradas pueden alcanzar los 2500 euros para quienes deseen participar de la cena VIP que se ofrecerá al finalizar el encuentro junto a los principales expositores.
Además del libertario, contará con la presencia de economistas, politólogos y especialistas de distintas áreas que debatirán sobre temas como “el emprendimiento, la inversión, la batalla cultural, la comunicación y el impacto de la inteligencia artificial en la economía”.
Según destacan los organizadores en la página oficial del Madrid Economic Forum, tras el “rotundo éxito” de su primera edición, la nueva convocatoria busca consolidarse como “el evento del año en España sobre economía y emprendimiento”. En ese marco, Javier Milei será el único jefe de Estado que participará del encuentro que se desarrollará en el Palacio de Vistalegre.
El presidente de Argentina, Javier Milei, llegará a la ciudad de Madrid este viernes cerca de las 13:30 (hora argentina) para desarrollar una agenda concentrada en actividades políticas y económicas.
La agenda oficial iniciará este sábado a las 6 (hora argentina), cuando Milei mantendrá un encuentro con el presidente de Vox, Santiago Abascal. Una hora más tarde, el libertario se reunirá con el economista Jesús Huerta de Soto.
A las 16:15, el jefe de Estado disertará en el Madrid Economic Forum 2026 y a las 17:15 recibirá un premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises, que será entregado por Philipp Bagus.