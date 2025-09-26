Madre de Pablo Grillo pide justicia: “Mi hijo ya no es él, solo tenía una cámara de fotos”
A más de seis meses del ataque al fotógrafo Pablo Grillo, ocurrido mientras cubría una marcha de jubilados en Plaza Congreso reprimida por la policía, su madre, María del Carmen, publicó una carta dirigida a la jueza María Servini. En el escrito, relató que su hijo “ya no es él, no come y apenas habla” y apuntó directamente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gendarme Héctor Guerrero, quien disparó el proyectil que impactó en la cabeza del fotoperiodista y lo dejó gravemente herido.
La carta fue difundida al aire en el programa de Julia Mengolini en Futurock, quien señaló: “Tenemos esta tarea que nos encomendó su familia”.
“Señora jueza, usted no me conoce, soy la mamá de Pablo Grillo, el fotoperiodista agredido por el gendarme Guerrero, el 12 de marzo en Plaza Congreso. Mi hijo estaba ejerciendo su trabajo al igual que el gendarme, con la diferencia de que mi hijo tenía en su mano una cámara fotográfica y Guerrero un arma letal que casi mata a mi hijo”, escribió.
Luego, destacó: “Pablo es empático, solidario, estudioso, trabajador y colaborador. Sí, también es militante, pero siempre fue un muchacho con sueños, con ganas de hacer y de vivir”.
Sobre el ataque, sostuvo que “los sueños” de su hijo “desaparecieron el 12 de marzo, cuando un hombre se los arrebató con ese tiro funesto”. En ese punto, calificó a Bullrich como una “asesina que solo tiene ambición política” y aseguró que Guerrero fue el brazo ejecutor de sus órdenes.
La madre remarcó con dolor que “Pablo dejó de ser Pablo, se olvidó de comer y apenas puede hablar”. Y concluyó: “No busco venganza, queremos justicia. Como dijo su hermano: Pablo ya no es el hermano que fue, no es el hijo que tuve en mi vientre ni el amigo que alguna vez fue. Solo pedimos justicia. Y recuerde, señora jueza: él solo tenía una cámara de fotos”.
La causa judicial
El pasado 17 de septiembre declaró por primera vez el gendarme Héctor Guerrero, quien dijo ser inocente y sostuvo que utilizó la pistola lanzagases “de acuerdo al protocolo”. “Yo jamás tuve la intención de lastimar a ninguna persona”, afirmó, y aseguró que actuó bajo condiciones adversas, tras recibir impactos de piedras y con la visión reducida por el humo y el agua del camión hidrante.
Ahora, la jueza Servini deberá resolver si procesa o no a Guerrero, imputado por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El gendarme tiene prohibido salir del país.