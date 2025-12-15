Mauricio Macri y una jugosa entrevista en Chango
En el marco de la presentación de “Franco”, Mauricio Macri brindó una entrevista en Chango donde repasó su historia personal y familiar, su recorrido como empresario, su paso por la política y su mirada sobre la Argentina actual. El ex presidente habló de su padre, reveló detalles desconocidos sobre su decisión de no competir por la presidencia en 2011, recordó anécdotas personales con Donald Trump y cuestionó con dureza la gestión de Juan Román Riquelme en Boca Juniors.
En lo que fue su primera aparición en un canal de streaming, Macri estuvo en el programa de Laca Stream integrado por Beltrán Briones, Tomás Zemborain, Joaquín Blanco, Salvador Posse, Marcos Calatrava y Gastón Balatti, enfocado en aspectos económicos.
Macri se refirió al escenario político previo a los comicios de 2011 y relató una conversación clave con su entorno, donde un consultor lanzó una frase que terminaría siendo determinante. “Cuando dijo ‘brindemos, podría ser amigo de un futuro presidente de la Argentina, salvo que Cristina Fernández enviude’. Y todo el mundo dice: ‘¿Pero qué?’. Porque escucho cosas raras de su salud”, recordó el líder del PRO sobre la mirada del consultor.
“Una viuda es imbatible. Y tal cual. Cuando ella queda viuda, las encuestas se dan vuelta y ya era obvio que era imposible ganar. Yo me empeciné igual, quería ir, quería ir”, confesó Macri sobre aquel momento político en el que finalmente optó por buscar la reelección en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante una entrevista en el programa de streaming Chango, el ex mandatario fue contundente al analizar la actualidad institucional de Boca Juniors, trazando un paralelismo con el mundo empresarial y la política. “En una empresa, en una universidad, en un club o en un país, si la institución no está por arriba de las personas, se va todo al demonio”, sostuvo.
Acto seguido, apuntó directamente contra el actual presidente del club: “Nadie es más importante que el club. Eso es lo que lamentablemente nos pasa hoy. Riquelme se cree más importante que Boca, entonces está destrozando nuestro club”.
Macri también profundizó sobre su relación con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, rememorando sus negociaciones inmobiliarias en Nueva York durante la década del 80. “Trump es fanático de dos cosas, de las cuales a los dos nos parecen muy apasionantes: el golf y las mujeres”, aseguró.
Entre risas, compartió una anécdota de aquella época: “Yo me había enganchado una venezolana que era increíble, una bomba atómica y, cuando Trump la vio, se quedó enloquecido. Entonces fuimos a jugar al golf y eso me ayudó a poder terminar un due diligence muy traumático”.
Finalmente, el ex presidente rememoró uno de los momentos más emotivos de su gestión en Boca: el regreso de Martín Palermo tras su grave lesión de ligamentos en el año 2000, en el partido frente a River por la Copa Libertadores.
“Fue la única vez que entré al vestuario después del partido”, admitió Macri. “Me metí en el vestuario. Yo de traje y él desnudo en la ducha, y lo abracé. Le dije: ‘No sabés lo feliz que estoy, que volviste, que hiciste un gol, que tu vida continúa’. Me sentía muy culpable de no haber estado esa noche”, reveló.
En cuanto al libro sobre su padre, Franco Macri, remarcó: “Él fue mi primer y gran maestro, así como digo mi gran antagonista. Él me hizo ver el mundo como un espacio donde uno puede crear y que no hay por qué resignarse a nada”.
Al mismo tiempo, se refirió a la “caída” de su padre, donde, según él, el gran problema fue no tener un círculo íntimo que supiera contradecirlo. “En un momento le pegó para mal, le pegó el famoso hubris, esa omnipotencia producto de tu éxito permanente. Lo más difícil es mantener el equilibrio en el éxito”, explicó.
En ese contexto, usó como ejemplo su etapa como jefe de Gobierno de Buenos Aires, su idea de postularse como presidente y también su presidencia. “Aposté mucho a tener una mesa chica con gente independiente y digna que fuese capaz de decir la palabra mágica que necesita un líder: ‘no’. Mi equipo me ayudó con muchas decisiones que eran muy malas para la Argentina”.
“Me pasó en 2011, cuando estaba enardecido por el enojo que tenía por las cosas que me hacía el kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires, que quería ir en contra de la elección. Ahí se juntó la mesa chica y me dijeron: ‘si vos no defendés la ciudad, que es el equilibrio para que esto no se transforme en el chavismo, tenés que priorizar retenerla, aunque las chances sean bajas’”, recordó.
Macri también se refirió a la “mala fama” de los empresarios en el país. “En Argentina eso se fue agravando en el tiempo porque la sociedad es casi la única en el mundo donde encontras mucha gente que su abuelo tenía un auto que lo cambiaba todos los años, que su padre lo cambiaba cada tres y que él no tiene auto. Entonces ese discurso de que al que le va bien es porque a vos te están cagando entró en mucha gente que se había ido frustrada”, explicó.
“La realidad es que toda esa gente se ha visto frustrada porque la Argentina no desarrolló reglas de juego”, subrayó. Y agregó que en un país donde “colisionan la Justicia, el empresariado y la política para que no haya competencia, los países no crecen, se destruyen. Argentina hace muchas décadas que se cerró, que dejó de competir y eso fue destruyendo las capacidades”, afirmó.
En ese sentido, recordó casos como el de Vialidad Nacional y las causas de corrupción. “Las mismas constructoras: llegó nuestro gobierno y les dijimos ‘señores constructores, a partir de ahora hay pliegos, se compite’”.
“Es denigrante estar en un sistema donde el que está en el poder político decide: ganás vos, perdés vos, te pago cuando quiero. Cuando cambiamos las reglas, trabajaron bien. El político tiene que garantizar reglas de competencia y la Justicia arbitrar para que eso funcione. El gobierno actual es pro eso”, cerró.
Y concluyó: “La política se ha transformado en un lugar muy hostil y muy violento. La política está expulsando a la gente empática. Si no nos ocupamos de la política perdemos todo. Si no vuelve a estar gente preparada, se condiciona mucho el desarrollo del sector privado, que es el que genera la riqueza”.