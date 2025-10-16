Macri le aconseja a Milei que acepte una oposición constructiva
El expresidente Mauricio Macri compartió un mensaje en sus redes sociales en el que defendió el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, pero reclamó diálogo político y una oposición constructiva. A menos de dos semanas de las elecciones nacionales, el fundador del PRO consideró que el primer desafío de esta nueva etapa será la discusión del Presupuesto 2026.
Bajo el título “Ahora hay que arrancar y crecer sin parar”, Macri publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que, tras “importantes sacrificios”, el país logró “una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1% en septiembre, un número impensado hace dos años”. Comparó además ese resultado con el 211,4% de inflación anual heredado del gobierno de Alberto Fernández, y calificó el dato actual como “un gran logro que debemos reconocer”.
AHORA HAY QUE ARRANCAR y CRECER SIN PARAR— Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 16, 2025
Hace menos de dos años, la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación.
Después de importantes sacrificios (que continúan), el país alcanzó una estabilidad razonable, con una inflación de 2,1% en septiembre,…
Sin embargo, advirtió que “ahora estamos en otra etapa igualmente urgente: dejar atrás el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento”. En ese sentido, planteó que se deben establecer “metas concretas e inmediatas” que orienten acuerdos, comenzando por la Ley de Presupuesto.
“Necesitamos promulgar un presupuesto aprobado por esta nueva mayoría, comprometidos con el equilibrio fiscal, pero alineando prioridades acordadas entre todos”, expresó.
El líder del PRO sostuvo que es imprescindible construir una nueva mayoría política, no solo dentro de una fuerza, sino con legisladores de todo el país que “aporten su visión para los cambios estructurales”.
“El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir este compromiso. Sabemos que nuestro aporte solo no alcanza. Después del 26, el Gobierno debe convocar al diálogo, con humildad y honestidad”, afirmó.
Por último, Macri pidió al oficialismo aceptar una oposición constructiva que acompañe las reformas necesarias: “Creo en los argentinos. El futuro está cerca. Solo debemos dar con precisión los pocos pasos que nos separan de los objetivos que buscamos”, concluyó.