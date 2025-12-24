Macri envió un mensaje político en medio de la tensión entre el PRO y el Gobierno: “los equipos que creen en el cambio no se quiebran”
Sin mencionar a Javier Milei y en un contexto de creciente tensión entre el PRO y La Libertad Avanza por las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN), el expresidente Mauricio Macri difundió un mensaje de fin de año en el que dejó definiciones políticas de peso y advirtió que “los equipos que creen en el cambio no se quiebran”.
“Este año también tuvo momentos difíciles que nos obligaron a pensar, a revisar y a aprender. Y ese aprendizaje nos recordó algo central: los cambios profundos no se construyen sin obstáculos, y los equipos que creen en el cambio no se quiebran, se fortalecen”, expresó Macri en un video con su voz en off, difundido a través de las redes sociales del PRO.
En ese marco, el exmandatario sostuvo que el compromiso de su espacio político “no es con un resultado electoral, sino con cada argentino que espera un Estado que funcione y una oportunidad para crecer”, y remarcó: “Ahí estuvimos, ahí estamos y ahí vamos a seguir: del lado del cambio, de la libertad y de quienes sueñan con un país mejor”.
Durante el video, Macri afirmó que “la política no es sólo ganar elecciones; es transformar la vida de la gente”, y destacó la gestión del PRO en distintas provincias y ciudades. “Cuando el PRO gestiona, las cosas cambian. Porque gobernar es estar todos los días, escuchar, resolver y avanzar”, señaló.
El mensaje cerró con un llamado a “mirar hacia adelante” y con la idea de que lo construido hasta ahora proyecta a la Argentina “hacia un futuro más desafiante y lleno de oportunidades”.
Las imágenes que acompañan el video muestran a Macri en diversas actividades políticas y también a referentes del PRO como Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos; Ignacio “Nacho” Torres, mandatario de Chubut; el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri; y diputados que integran la alianza electoral con La Libertad Avanza y asumieron recientemente en el Congreso.
La tensión con el Gobierno por la AGN
El mensaje del expresidente se conoció pocos días después de que la relación entre el PRO y el oficialismo se tensara al máximo en el Congreso, durante una extensa sesión nocturna en la que se trató el Presupuesto. En ese marco, el partido fundado por Macri denunció un acuerdo entre La Libertad Avanza y el peronismo para avanzar en las designaciones de autoridades de la AGN.
El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, realizó la denuncia en el recinto y apuntó con dureza contra el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. “Este bloque, PRO, que los viene sosteniendo hasta recién, va a ir a la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad. Que quede claro que la falta de códigos, de respeto y de compromisos asumidos corre por cuenta de La Libertad Avanza y de quien preside esta Cámara”, lanzó.
Posteriormente, Ritondo presentó un pedido de nulidad contra las designaciones en la Auditoría General de la Nación. Se trató de una acción de amparo en la que solicitó que se declare inconstitucional y nula la designación de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti como autoridades del organismo de control.