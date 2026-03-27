Macri celebró el fallo por YPF y apuntó a Cristina: “Termina una pesadilla que comenzó con su gobierno”
En un mensaje difundido en su cuenta de X, el expresidente Mauricio Macri celebró el fallo favorable del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos por la causa YPF y aseguró que con esta decisión judicial “termina una pesadilla” que se inició durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Macri cuestionó además la reacción de la exmandataria, quien interpretó que el pronunciamiento de la Justicia norteamericana “le da la razón”.
“Comparto la gran alegría que tenemos los argentinos hoy por el fallo del tribunal de Apelaciones de EE.UU. que dejó sin efecto la sentencia que obligaba al país a pagar casi 18 mil millones de dólares y entregar el 51% de las acciones de YPF”, expresó Macri al inicio de su mensaje.
En ese marco, el exjefe de Estado cargó contra Cristina Kirchner y contra la forma en que el kirchnerismo llevó adelante la expropiación de la petrolera.
“De esta manera termina una pesadilla que comenzó con el gobierno de Cristina Kirchner, con una expropiación ilegal que fue votada en contra por los diputados del PRO y que, como anticipé en su momento, iba a traer muchos problemas”, sostuvo.
Y lanzó: “Es indignante ver hoy a Cristina presumiendo desde su prisión domiciliaria que este fallo le da la razón a aquel atropello”.
Luego, Macri destacó el rol de los organismos jurídicos del Estado en el proceso en Estados Unidos. Aseguró que los argumentos tomados por la Cámara estadounidense “son los mismos que originalmente presentó el procurador Bernardo Saravia Frías” y subrayó “la tenacidad de la defensa de la actual Procuración”.
Hacia el final de su mensaje, el exmandatario puso el foco en el impacto económico que hubiera tenido un fallo adverso. “Como sea, hoy es un día de alegría. El puño que hubiese significado para todos los argentinos el pago de esa condena ya quedó atrás”, remarcó.
Y completó: “Es hora de dar el próximo paso para que la riqueza de la energía nacional nos ayude a reparar los daños de tantos años perdidos”. Esa última definición fue leída como su única alusión indirecta al Gobierno de Javier Milei, al que no mencionó de manera explícita en todo el texto.
En su mensaje, Macri apuntó directamente al tuit que Cristina Kirchner publicó desde su prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.
La expresidenta reivindicó allí “la decisión política de recuperar YPF” y la vinculó con el desarrollo de Vaca Muerta. Según planteó, “con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética”.
Además, la frase de Macri sobre la “pesadilla” iniciada en el gobierno de Cristina Kirchner se inscribió en la misma línea discursiva que la utilizada por Javier Milei contra Axel Kicillof y la exmandataria, cuando el Presidente afirmó: “Tuvimos que arreglar las cagadas de Kicillof en el segundo gobierno de la corrupta”.