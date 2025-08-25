Lule y Martín Menem denunciaron una “operación kirchnerista” tras el escándalo de los audios en la ANDIS
El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salieron a rechazar con dureza el contenido de los audios filtrados en los que se denuncian presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que también salpican a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria General de la Presidencia.
Lule Menem se expresó en la red social X en los primeros minutos del lunes, donde publicó un extenso descargo. Allí sostuvo: “Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo (…) para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”.
Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno.
El funcionario enfatizó que se vio “en la obligación” de responder “por el tamaño de dicha operación” y aclaró: “No puedo hablar ni aseverar nada acerca de la autenticidad o no de los audios que circulan, pero sí puedo asegurar la ABSOLUTA FALSEDAD DE SU CONTENIDO”.
Según las grabaciones, difundidas en un canal de streaming y atribuidas al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo —removido la semana pasada de su cargo—, Lule Menem encabezaría un esquema de retornos de hasta el 8% en las compras de medicamentos, con parte de esos fondos destinados a Karina Milei.
Ante ello, Lule fue categórico: “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni formal ni informalmente. Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera”. Y remarcó que nunca conversó con Karina Milei ni con el Presidente sobre las prestaciones del organismo.
Además, vinculó la maniobra con la proximidad de las elecciones bonaerenses: “No es casualidad que aparezca esto dos semanas antes de los comicios. Son prácticas que buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito electoral”.
El respaldo de Martín Menem
En paralelo, Martín Menem defendió a su primo y a la secretaria General de la Presidencia en una entrevista con A24. “Pongo las manos en el fuego por Lule Menem y Karina Milei”, afirmó y repitió en varios tramos que se trata de “una monumental operación electoral”.
El titular de la Cámara Baja desconfió de que Spagnuolo haya informado al Presidente sobre eventuales irregularidades: “Si le decís algo a Milei, te agarra del cogote. Es el tipo más transparente de la historia. Si alguien le dice algo, salta y toma decisiones en el acto”.
Asimismo, intentó desligarse de Spagnuolo, señalando que solo tuvo contacto con él en el último mes por el debate legislativo sobre la emergencia en discapacidad. Y advirtió que será la Justicia la que deba resolver: “Si hay una irregularidad, la Justicia actuará. Nosotros no vamos a interferir”.
El dirigente también cargó contra la oposición: “Estamos acostumbrados a estas maniobras que buscan ensuciar. Han prendido fuego autos, mandado barrabravas, ahora inventan audios. Como no pueden competir en gestión, intentan embarrar la cancha con falsas denuncias de corrupción”.
Martín Menem señaló que la investigación quedó en manos del fiscal Franco Picardi, a quien vinculó con el kirchnerismo. “Me tiene sin cuidado. Tiene que actuar conforme a la ley”, expresó.
Impacto electoral
Con las elecciones en la provincia de Buenos Aires a tan solo 13 días, ambos dirigentes coincidieron en que las denuncias buscan afectar a La Libertad Avanza en las urnas. “Han tratado de instalar la campaña del miedo. Como no han podido, ahora buscan embarrarnos con temas de corrupción”, sostuvo Martín Menem.
Por su parte, Lule concluyó: “Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante”.