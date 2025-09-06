Luis Suárez suspendido seis partidos en la Leagues Cup tras escupir a un integrante de Seattle Sounders
El delantero uruguayo de Inter Miami, Luis Suárez, fue suspendido por la Leagues Cup con una sanción de seis partidos, luego de un nuevo arrebato en el campo de juego tras la derrota de su equipo en la final ante Seattle Sounders. El castigo responde a su conducta, que incluyó escupir a un integrante del cuerpo técnico rival durante los incidentes posteriores al encuentro disputado el domingo.
سواريز يفصل على واحد بعمره pic.twitter.com/PtQwegvYb0— Messi World (@M10GOAT) September 1, 2025
La sanción implica que Suárez no podrá disputar la próxima edición del torneo y, en caso de que su equipo no llegue a cumplir seis partidos en la siguiente temporada, la suspensión podría extenderse a futuras ediciones. Inter Miami había disputado seis encuentros en el actual certamen —tres en fase de grupos y tres en la etapa eliminatoria— hasta alcanzar la final.
“Al finalizar el partido, el jugador de Inter Miami CF Luis Suárez fue reportado por el Cuerpo Arbitral por escupir a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders”, indicó la Liga en un comunicado. “De acuerdo con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario impuso a Suárez una suspensión de seis partidos. En consecuencia, no podrá participar, al menos, en la próxima edición de Leagues Cup hasta cumplir la totalidad de la sanción”.
La medida no afecta directamente a la Major League Soccer (MLS), aunque los órganos disciplinarios de esa liga también podrían evaluar sanciones adicionales.
Además de Suárez, otros involucrados en la pelea posterior a la final fueron castigados: Steven Lenhart, miembro del cuerpo técnico de Seattle, recibió cinco partidos; Tomás Avilés, defensor de Inter Miami, fue sancionado con tres partidos; y Sergio Busquets, con dos. Todos ellos, además, deberán pagar multas económicas.
El delantero uruguayo arrastra un historial de sanciones polémicas: desde la recordada mano intencional en el Mundial 2010 que eliminó a Ghana, hasta las tres suspensiones que recibió en su carrera por morder rivales, la última de ellas en 2014, cuando agredió al italiano Giorgio Chiellini en la Copa del Mundo de Brasil.
Tras los incidentes en la Leagues Cup, Suárez —compañero histórico de Lionel Messi— fue señalado por escupir y sujetar del cuello a un futbolista de Seattle en medio de la gresca. Posteriormente, el jugador ofreció disculpas públicas.
“Apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”, expresó. “No es la imagen que quiero dar frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así”.