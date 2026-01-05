Luis Scola se suma como socio inversor y embajador global a la empresa argentina Ivolution
Luis Scola, histórico referente de la Generación Dorada del básquet argentino, se incorporó como socio inversor y Embajador Global de Ivolution, una empresa argentina dedicada a la tecnología aplicada al deporte. La decisión se enmarca en el plan de expansión internacional de la compañía, que apunta a consolidar su presencia global y crecer en nuevos mercados estratégicos.
Al anunciar su incorporación, Scola —actual CEO del club Varese, en el básquet italiano— destacó que su interés en Ivolution no se limita a la innovación tecnológica. Subrayó especialmente el respaldo científico de los productos, sustentados en estudios aplicados, y remarcó la importancia de las plataformas en la nube y de la cuantificación objetiva de las cargas de trabajo como herramientas centrales para profesionalizar el entrenamiento y mejorar la toma de decisiones, dejando atrás enfoques basados únicamente en la intuición.
La empresa argentina se especializa en el desarrollo de equipamientos inerciales y no inerciales, junto con software de monitoreo del esfuerzo y optimización del rendimiento deportivo. Gracias a este enfoque, Ivolution se posicionó como referente en América, trabajando junto a instituciones como la AFA, la FEVA, la CAH y el CENARD, además de proveer tecnología para competencias de alto nivel como los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos de la Juventud.
“Me gustó muchísimo el proyecto. Lo primero que me llamó la atención fue la tecnología: las cosas que son capaces de hacer sus productos. También me gustó mucho la estética; vi que era un producto que se presentaba muy bien y que quedaba bien en los espacios de trabajo”, expresó Scola, de 45 años.
El ex basquetbolista profundizó además en el impacto práctico de estas herramientas: “Este tipo de tecnología permite detectar cuándo un jugador tiene mayores probabilidades de lesionarse y, a partir de eso, gestionar las cargas de entrenamiento de otra manera. Esto impacta directamente en el rendimiento del equipo y en la mejora individual”. En ese sentido, señaló que en los deportes de equipo todavía predominan criterios subjetivos, a diferencia de otras disciplinas donde estas tecnologías ya están plenamente integradas. “Contar con información objetiva sobre el cansancio o la carga de trabajo permite tomar mejores decisiones y, en definitiva, obtener mejores resultados”, afirmó.
La estrategia de expansión de Ivolution tiene como foco regiones como Europa, Asia, Medio Oriente y Latinoamérica. Desde la conducción de la firma, el CEO Conrado Avaro consideró que la llegada de Scola representa un impulso clave para afrontar nuevos desafíos y sostener altos estándares de excelencia. También destacó que la compañía se encuentra atravesando una ronda de inversión, en la que ya participan otros deportistas, ampliando la comunidad vinculada a la innovación tecnológica argentina aplicada al deporte.
Tras una carrera deportiva sobresaliente, que incluyó su paso por la NBA en equipos como Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn Nets, y la consagración con la selección argentina —con la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 como máximo logro—, Scola ocupa hoy un rol central en el desarrollo institucional de Varese, uno de los clubes más tradicionales del básquet europeo, al tiempo que profundiza su faceta como empresario e inversor.