Luis Petri denunciado por usar un predio del Ministerio de Defensa como parking de un recital de rock
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que el próximo lunes realizará una presentación ante el fiscal Santiago Schiopetto, en la Fiscalía N° 7, dentro de la causa 3611/2025, que investiga al ministro de Defensa Luis Petri por presunta malversación de caudales públicos.
Según la denuncia, durante las cuatro noches del Quilmes Rock 2025 se cedió de manera irregular un predio del Ministerio de Defensa en Villa Martelli, utilizado como estacionamiento privado por la empresa Seeker Parking. La maniobra habría generado ingresos superiores a 80 millones de pesos, que nunca fueron informados oficialmente.
El reclamo de ATE
El sindicato primero realizó un pedido de información pública, que lleva tres meses sin respuesta, señalando como responsable al Coronel (R) Fernando Roberto Lloveras. “Si bien el funcionario a cargo del CITEDEF reconoció la realización del convenio con Seeker Parking, nunca se demostró cuál fue el destino del dinero”, advirtió ATE.
Posteriormente, el 8 de septiembre, el gremio presentó una denuncia en la Oficina Anticorrupción, donde advirtió que el CITEDEF (Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa) fue usado como playón rentado durante el festival, permitiendo el ingreso de civiles a zonas donde se guarda material sensible y secretos militares, lo que representó un riesgo para la seguridad nacional.
El acuerdo con Seeker Parking establecía que la empresa aportaría 20 millones de pesos para financiar 15 proyectos de investigación, algo que, según el sindicato, nunca se concretó.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue categórico: “Se trata de un nuevo y grave hecho de corrupción. Se robaron más de 80 millones de pesos en 4 días. Cobraron en efectivo y hasta con débito automático. Es increíble. Los ingresos quedaron asentados en los libros de guardia. Las autoridades confesaron que hasta recibieron órdenes de la Presidencia de la Nación”.
Los riesgos y daños denunciados
El escrito responsabiliza directamente al ministro Luis Alfonso Petri por haber autorizado o permitido la cesión irregular. Se remarca que los autos se estacionaron en zonas críticas, cercanas a laboratorios, depósitos de pólvora, áreas de pirotecnia e incluso el polvorín.
Además, se detallan daños materiales en las instalaciones: la rotura de una luz de balizamiento del helipuerto (valuada en 600 dólares) y una tapa de cemento que protegía cableado eléctrico, con un costo estimado entre 15.000 y 23.000 pesos.
ATE anticipó que aportará fotos, videos, propaganda de Seeker Parking y documentación interna que prueban la utilización del predio militar como estacionamiento. También recordó que existían disposiciones del propio Ministerio de Defensa que prohibían expresamente este tipo de usos.
El sindicato reclama que la Justicia avance en la investigación y determine responsabilidades penales y políticas por el caso.