Luis Juez: “La gente no la está pasando bien”
En diálogo con Radio Rivadavia, Luis Juez expresó su satisfación por la aprobación del Presupuesto 2026, reafirmando que contar con una ley de gastos y recursos es indispensable para avanzar hacia el equilibrio fiscal y dejar atrás una etapa de excepcionalidad que, según remarcó, debilitó el funcionamiento del Estado. No obstante, reconoció: “la gente no la está pasando bien”.
Pese a respaldar el rumbo económico del presidente Javier Milei, el legislador cordobés fue enfático al advertir que la mejora de las variables macroeconómicas aún no se traduce en la vida cotidiana de la población. “Quiero que a Javier le vaya bárbaro, pero hay que decir la verdad: la gente no la está pasando bien. Necesitamos que la estabilidad llegue al bolsillo y que se recupere el salario real”, remarcó.
Juez subrayó que la sanción del Presupuesto fue posible gracias a un “trabajo artesanal” en el Senado, que implicó recomponer vínculos políticos con gobernadores y legisladores de distintas provincias tras meses de internas que habían erosionado al oficialismo. En ese sentido, destacó la construcción de una mayoría de 44 votos como el resultado de una tarea paciente de diálogo y acuerdos.
“Nos habíamos acostumbrado a lo irregular, a pasar casi dos años sin presupuesto. No se puede vivir así: un país serio necesita una hoja de ruta”, afirmó el senador.
Un tramo central de sus declaraciones estuvo dedicado a la situación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a las investigaciones por presuntos hechos de corrupción. Juez lanzó una dura crítica contra la dirigencia encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, cuestionó los privilegios y rechazó cualquier intento de ampararse en normas internacionales para eludir responsabilidades.
“No puede haber nichos de corrupción. Me indigna ver estas ostentaciones mientras la gente no llega al pan dulce. El argumento de que se rigen por reglas internacionales es absurdo: el delincuente es delincuente y tiene que pagarla, no importa de qué federación sea”, sentenció el senador, con un tono particularmente severo.
Finalmente, Juez apuntó contra la connivencia entre sectores del Poder Judicial y la dirigencia deportiva, al cuestionar la participación de jueces y fiscales en tribunales de disciplina de la AFA. “El fútbol es un afrodisíaco peligroso que da poder, popularidad y riqueza. Es hora de que la Justicia actúe con el mismo rigor para todos”, concluyó, y contrapuso la figura de Lionel Messi como ejemplo ético frente a una dirigencia que, según dijo, “se enriqueció aprovechándose de esa honorabilidad”.