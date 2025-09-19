Luis Juez criticó la estrategia política de Milei tras el revés en el Senado: “Es como un tipo que se está ahogando”
Tras la derrota del Gobierno en la Cámara de Senadores, donde por 59 votos se aprobó la insistencia con la Ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) vetada días atrás por Javier Milei, el senador cordobés Luis Juez (PRO), habitual aliado del oficialismo, cuestionó la conducción política presidencial y trazó duras metáforas sobre su gestión.
“Creo que tengo una amistad con el Presidente, me considero amigo, quiero ayudarlo, pero es como el tipo que se está ahogando: si no se deja sacar del agua, te terminás ahogando vos también”, expresó Juez en diálogo con LN+. Su voto fue uno de los nueve que se opusieron a la insistencia, aunque no alcanzaron para sostener el veto presidencial.
El legislador afirmó que hubo “miopía política” y “falta de inteligencia” en el vínculo del Gobierno con las provincias. “Los gobernadores te arman una cama y dicen ‘a partir de ahora queremos coparticipar los impuestos a los ATN’. Claro que hay una maniobra complicada, pero también es cierto que no te sentaste a dialogar con ellos”, cuestionó.
Pese a su voto en defensa del Gobierno, Juez subrayó que lo hizo “por una cuestión de coherencia” y aclaró: “A un gobierno no lo podés desfinanciar cambiando los mecanismos de reparto del sistema impositivo. Si los ATN los reparte la Nación, no pueden pasar a las provincias”.
El senador cordobés le pidió a Milei que mejore el trato hacia sus aliados parlamentarios: “Si tenés debilidad en el Congreso, no destruyas a quienes te acompañan. Cuidalos. Yo quiero ser tu amigo, no tu siervo. Quiero apoyar desde la experiencia, no desde la subordinación”.
También apeló a otra metáfora para describir el clima social: “Cuando la gente te da una cuota de esperanza, te pide que conduzcas el barco. No quiere que lo choques contra todos los icebergs que aparecen para demostrar que sos macho. Esquivá alguno, hermano”.
Finalmente, Juez reclamó mayor empatía y prudencia al Presidente: “Hay que tener mucha esperanza para abrazar una motosierra. No hay que darle pelea a todo. Que no te dé el cuero no es debilidad, es inteligencia. Elegí qué peleas dar y no pierdas la empatía”.