Luis Juez chocó con la indiferencia de un Gobierno libertario insensible
Luis Juez volvió a referirse al ataque de los trolls libertarios por su voto rechazando el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en Discapacidad. “Necesito que se disculpen, carajo, necesito que levanten un teléfono y me pidan perdón. Lo necesito. Necesito que me digan perdonanos loco, nos fuimos a la mierda”, dijo -entre lágrimas- el senador cordobés en una entrevista con radio Mitre.
El legislador cordobés, quien insiste que se considera amigo del presidente, sostuvo que “hay límites que no se pueden trasponer”, en referencia a los ataques del ecosistema digital del Gobierno en las redes. Daniel Parisini, conocido en las redes como “Gordo Dan” fue quien encabezó los ataques, acusando a Juez de utilizar a su hija con discapacidad para votar contra el Gobierno.
Juez consideró, además, que Milei “debe estar enojado” por su voto contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad, pero insistió que podría haberlo llamado. “Yo no soy un empleado, soy un amigo”, dijo el senador, y enseguida agregó: “Si el concepto de la amistad es el de la dependencia absoluta entonces yo estoy equivocado”.
Al insistir con la actitud que esperaba del presidente, Juez fue enfático: “No costaba mucho decirle a Santiago (Caputo) ‘decile a estos tipos que tenés al pedo con una computadora que la corten porque le están pegando a un amigo y se están metiendo con un amigo’, yo hubiese hecho eso”.
“Si no te nace, no te nace”, lamentó Juez cuando le insistieron sobre el llamado del presidente que no llegó. El propio juez había contado en una entrevista que lo llamó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y también la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.
“Yo le dije: ‘Mirá, Karina, si algo me enamoró de tu hermano fue la empatía desde el primer día con la situación de mi hija Milagros. Esto no lo entiendo'”, recordó Juez.
Y dio la respuesta que le brindó la secretaria: “Nosotros no pensamos así, no sostenemos esas ideas, quiero que lo sepas y quiero pedirte perdón”.