Luis Juez: “A Victoria Villarruel se la devoró el personaje y se lo he dicho en la cara”
El senador cordobés Luis Juez reavivó el debate sobre la dinámica interna del Senado y la relación entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente Javier Milei, al señalar que el distanciamiento actual responde a un cambio de actitud de la titular de la Cámara alta. Según afirmó, ese giro habría sido influido por su entorno. “Tiene que acompañar la suerte del Presidente, si no, no aceptes”, sostuvo.
El diálogo entre la Casa Rosada y Villarruel permanece prácticamente cortado desde hace meses, y la salida de Guillermo Francos —hasta entonces enlace entre ambas partes— profundizó la falta de comunicación.
Juez responsabilizó a los “adulones que rodean al poder” por fomentar las aspiraciones de Villarruel como segunda en la línea de sucesión, alimentando la desconfianza interna y complicando su vínculo con Milei. En diálogo con Luis Novaresio en A24, remarcó: “No tiene sentido que no puedas acompañar a un tipo que te hizo diputada nacional y te hizo vicepresidenta”.
El legislador también señaló que la titular del Senado se habría dejado influenciar por la idea de que podría reemplazar al Presidente ante una eventual crisis política. En ese marco, reflexionó sobre el impacto del poder en los dirigentes: lo definió como “un gran afrodisíaco” y sostuvo irónicamente que “si algún día se encapsula el poder, desaparece el Viagra”.
Juez recordó que durante el primer año legislativo de Milei trabajó para consolidar un bloque de 39 senadores que permitiera garantizar el funcionamiento de la Cámara alta. Sin embargo, lamentó que las disputas internas y la adulación al poder hayan deteriorado la dinámica institucional. Afirmó que la historia argentina muestra que los vicepresidentes suelen convertirse en un problema “cuando no comprenden cuál es su función”.
Uno de los puntos de inflexión, señaló, fue el aumento de las dietas de los senadores, una decisión que calificó como “una vergüenza de la que no se iba a poder volver”. Esa medida profundizó las diferencias dentro del oficialismo. Esta semana el conflicto resurgió cuando Villarruel volvió a marcar distancia de la Casa Rosada al otorgar un bono extraordinario de $500.000 a los empleados del Senado, excluyendo a los legisladores pero reavivando la polémica por la política salarial del Gobierno.
Según el senador, Villarruel fue “devorada por el personaje” y su transformación responde tanto a factores personales como a la influencia de su entorno, que habría alimentado una percepción de protagonismo mayor al que su cargo demanda.
Respecto de su relación con Milei, Juez comentó que conversó con él durante su visita reciente a Las Higueras, en Córdoba, para la presentación de los aviones F-16, y anticipó que esperan reunirse nuevamente antes de fin de año.
Pese a las diferencias por su voto a favor de la declaración de la Emergencia Nacional en Medicina Pediátrica y en Discapacidad, Juez aseguró sentirse identificado con algunas posturas del Presidente: “Yo lo escucho a Milei y me identifico con algunas cuestiones disruptivas”, afirmó, y agregó con humor: “Yo antes de las redes ya era un Milei sin pelo”.
Finalmente, destacó que Milei “tiene claro lo que no hay que hacer” y que el país está frente a “la última oportunidad”. “Creo que no puede fracasar. No hay más nada”, concluyó.