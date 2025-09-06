Luis Enrique sufrió una fractura de clavícula en un accidente en bicicleta y Scaloni recordó sus propias caídas
La bicicleta se ha convertido en un pasatiempo cada vez más frecuente entre los exfutbolistas, aunque también implica ciertos riesgos. El último en comprobarlo fue Luis Enrique, actual entrenador del Paris Saint-Germain, quien este viernes sufrió una fuerte caída que le provocó una fractura de clavícula.
“Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula. El club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación. Se compartirán más actualizaciones a su debido tiempo”, informó el PSG en sus redes sociales.
El exentrenador del Barcelona y de la selección española será operado y se perderá los próximos compromisos de su equipo: el choque de liga ante Lens el domingo 14 y el debut en la Champions League contra el Atalanta el miércoles 17. Tras retirarse en 2004, Luis Enrique se convirtió en un aficionado al ciclismo, participando incluso en competencias internacionales de mountain bike.
En paralelo, Lionel Scaloni, seleccionador argentino, es uno de los grandes impulsores de esta práctica entre exfutbolistas y en varias entrevistas contó cómo contagió su pasión a Pablo Aimar y Walter Samuel. “A los dos meses de dejar de jugar agarré la bici. El extenista Carlos Moyá me invitó a salir y ya en la segunda salida estaba enganchado. No paré más. Ahora la necesito mucho más que antes. Es un mundo que te atrapa”, relató en una entrevista con la AFA.
Scaloni también sufrió accidentes arriba de la bicicleta. En 2019 fue atropellado por un auto en Mallorca, cuando llevaba a sus hijos al colegio, lo que le provocó contusiones en brazos y rostro. “Al lado de otros palos que me pegué, ese no fue nada. Lo que pasó es que me subieron a una ambulancia adelante de todos y el teléfono me quedó en el suelo”, recordó entre risas.
El técnico argentino confesó además otro percance reciente: “Hace poco me quise poner los lentes andando y me caí. Voy rápido, pero todavía no tengo todos los tips de ciclista. No se puede pedalear y poner los lentes al mismo tiempo. Me fui al piso y me raspé todo”.