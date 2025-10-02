Luis Caputo viaja a EE.UU. para buscar auxilio
Una comitiva argentina – liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo – viajará este viernes a Estados Unidos para cerrar los detalles del auxilio del Tesoro de EEUU. La confirmación del encuentro llega tras los dichos del secretario Scott Bessent, quien ratificó su apoyo al programa económico argentino, aunque detalló que las negociaciones giran en torno a un swap de monedas.
Temprano este jueves, el funcionario norteamericano adelantó que esperaba “con ansias” la llegada del equipo argentino a Washington para avanzar en las discusiones sobre “las opciones para brindar apoyo financiero”.
Bessent realizó aclaraciones sobre las negociaciones: “Vamos a darles una línea de swap, no vamos a poner dinero en la Argentina”.
En esta línea, el funcionario de Trump rechazó de plano los cuestionamientos que acusan a la Casa Blanca de beneficiar a los inversores norteamericanos en Argentina. “Lo que estamos haciendo es mantener los intereses estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio occidental”, sentenció.
La ayuda a Argentina despierta duras críticas en la política interna de los Estados Unidos por parte de los productores sojeros norteamericanos que se quejaron por la asistencia a un país competidor. Cabe destacar que mucho de los productores están localizados en los llamados “swing states”, es decir aquellos estados sin una inclinación partidaria clara y suelen fluctuar entre demócratas y republicanos, lo que define las elecciones.