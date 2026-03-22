Luis Caputo también apela a cargar contra el periodismo: “¿Cómo lidiar contra los expertos en operaciones?”
El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a acusar al periodismo de “operar” contra el Gobierno y aseguró que desde el entorno presidencial creen que “la solución es no ‘transar'”. “Creemos que la solución es seguir ordenando la economía, para que los datos expongan su narrativa. Es un proceso más largo y mucho menos sencillo que el otro, pero es el que más le conviene a los argentinos”, destacó el ministro en sus redes sociales.
“La semana pasada me lo reconoció un periodista muy importante: ‘es una operación Toto, sí, pero ustedes se la ganaron porque tienen a todo el periodismo y a algunos empresarios importantes en contra, ya sea por plata o por maltrato personal. Tienen que ser más inteligentes’, me dijo… Sincericidio brutal. Cómo lidiar contra los expertos en operaciones? Creemos que la solución no es ‘transar’, lo que se ha convertido en un culto en nuestro país”, puso de relieve el titular de la cartera económica.
“El viernes salieron los últimos datos económicos y esto es lo que dicen: Consumo privado: récord histórico. Exportaciones: récord histórico. PBI: récord histórico. Inversión: creciendo al 16,4%. Estos datos, no solo no convalidan las ‘percepciones mediáticas’, sino que las contradicen. Para eso existen los datos. Para que la gente sepa la verdad”, concluyó.