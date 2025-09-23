Luis Caputo: “Seguramente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos hará algún anuncio”
El ministro de Economía, Luis Caputo, habló este martes con los medios argentinos en Nueva York, donde junto al presidente Javier Milei mantuvieron un encuentro bilateral con el mandatario estadounidense Donald Trump. Allí, ratificó que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, “hará algún anuncio”, pero no quiso entrar en detalles.
“Hay muchas cosas que estamos haciendo juntos y que vamos a hacer juntos. Estamos hablando muchas cosas, pero preferimos no decir nada hasta que no tengamos nada listo. Los equipos están hablando y seguramente el secretario del Tesoro hará algún anuncio”, adelantó.
Y continuó: “Espero que ellos anuncien lo que tengan que anunciar. Nuestros equipos están trabajando desde hace tiempo”, aunque consideró que “las palabras del presidente” Trump son “más importantes que lo que puede ser el apoyo financiero”.
“Hablamos de alguna cifra específica”, afirmó y confirmó que “mañana es la reunión con Kristalina” Georgieva, titular del FMI.
El ministro comentó que los equipos técnicos argentinos y estadounidenses “están trabajando las 24 horas para llevarlo a cabo lo más rápido posible”.