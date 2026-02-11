Luis Caputo: “Queremos seguir bajando impuestos porque todavía son altos y distorsivos”
El ministro de Economía, Luis Caputo, renovó el compromiso de “seguir bajando impuestos”. El titular de la cartera económica ratificó la intención gubernamental de continuar reduciendo la carga impositiva.
En este sentido, se expresó en su cuenta oficial de X remarcando que buscarán “seguir bajando impuestos, porque todavía son altos y distorsivos”, al citar un debate televisivo que hacía énfasis en la posible cesión de parte del capítulo tributario en la legislación que se busca aprobar este miércoles en el Senado.
Al compartir su mirada, Caputo resaltó la gestión libertaria en diferentes facetas más allá del plano tributario al señalar que “no solo bajamos impuestos (por el equivalente a 2,5% del PIB). También bajamos la inflación, la pobreza, la indigencia, la inseguridad, los piquetes y las regulaciones. Es decir, todo lo que dijimos que íbamos a hacer y por lo que la gente nos votó”.
El pronunciamiento del funcionario se da en la antesala del tratamiento de la Reforma Laboral en el Congreso, luego de que el oficialismo hiciera concesiones al proyecto inicial tanto a los gobernadores aliados como a la CGT.
Entre los puntos más resonantes, el acuerdo alcanzado con los bloques aliados y los gobernadores contempló la eliminación del artículo de rebaja del impuesto a las Ganancias para las grandes y medianas empresas, que tenía un impacto de más de 2 billones de pesos en las provincias.