Luis Caputo: “No podemos darnos el lujo de subir jubilaciones”
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, volvió de Nueva York y, entre otras polémicas declaraciones, afirmó que no habrá ninguna novedad positiva para los jubilados porque, desde el Gobierno de Javier Milei, no pueden “darse el lujo de subir las jubilaciones o el bono, por un tema de caja”.
Llamativamente, el mismo ministro auguró que su gestión debe “bajar más las retenciones” al campo, medida que impactaría aún más en la recaudación y los recursos del Estado.
En alusión a las jubilaciones, afirmó: “Por ahora no hay ninguna posibilidad porque es un tema de caja. No tenemos las mismas herramientas que tienen cualquier hacedor de un país desarrollado”.
“Tenemos que manejarnos con lo que tenemos, no podemos darnos el lujo que es subir jubilaciones o bajar impuestos”, aseguró Caputo, pero al hablar de los impuestos al agro, reafirmó: “Hemos bajado retenciones pero todavía hay que bajar más, nosotros estamos comprometidísimos con el campo. No viene otra ahora en lo inmediato, pero tenemos que seguir bajándolas”.
No obstante, reconoció: “La situación está mejor, pero no quiere decir que no haya gente que la esté pasando mal”.
Y agregó: “Somos muy conscientes de que hay gente que la pasa mal pero la velocidad de la recuperación depende de todos, de la gente también. Todos sacamos este país adelante”.
El ministro de Economía destacó que la mayoría de los gobernadores agradecen el rumbo que adoptó el presidente Milei como admitió que algunos “pueden tener matices, son gobernadores de la oposición”, aunque recalcó: “El pasado quedó atrás. El kirchnerismo va a terminar siendo un partido residual; se terminó. Ni los gobernadores ni la gente quieren volver al pasado”.