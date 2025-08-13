Luis Caputo: “Los 16 años de kirchnerismo solo se pueden comparar con el peor país de África”
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este martes el plan económico del Gobierno y criticó la gestión de los gobiernos kirchneristas, durante su participación en la Expo Real Estate Argentina, Congreso Desarrolladores Inversiones Inmobiliarias.
Durante su exposición, Caputo destacó la estabilidad macroeconómica lograda en los 18 meses de gestión, afirmando que las decisiones tomadas son distintas a las históricas en Argentina. “Es importantísimo que entiendan la macro, tienen que convencerse muchos que esta vez es diferente”, manifestó.
El funcionario cuestionó los 16 años de kirchnerismo, señalando que solo se pueden comparar con “el peor país de África”, y aclaró que el problema no es la compra de dólares: “Se adquirieron 26.000 millones, pero como hubo que honrar deudas, solo se pudo acumular 6.000 millones”.
Caputo resaltó que la administración continuará bajando impuestos, desregulando y abriendo la competencia, invitando al sector privado a invertir más para acelerar el crecimiento económico. “Tratamos de comunicar, no sé si bien o mal, porque creemos que mucho pasa por esto. Una vez que arreglaste los problemas fundamentales, el mayor desafío es convencer a ustedes, que tienen el capital, que esta vez es diferente”, expresó.
El ministro hizo un llamado a los desarrolladores inmobiliarios a confiar en el proceso de estabilidad y a participar activamente del desarrollo económico: “Todos tenemos que comprometernos a terminar con el pasado y darles a nuestros hijos el futuro”.
Además, enfatizó la importancia de un compromiso moral y de largo plazo, destacando que el país tiene una oportunidad de crecimiento basada en las políticas implementadas. No obstante, advirtió sobre el “riesgo kuka”, vinculado a proyectos de ley en el Congreso que podrían afectar el equilibrio fiscal.
“Tenemos que seguir bajando impuestos, desregulando, y ustedes pataleando contra gobernadores e intendentes, hacer crecer el mercado de capitales. La estabilidad macro es fundamental porque genera inversión de largo plazo, y ustedes deben preparar estructuras para captar ese financiamiento”, concluyó Caputo.