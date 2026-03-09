Luis Caputo: “El mejor escudo de Argentina contra los efectos económicos de la guerra son los números en orden”
El ministro de Economía Luis Caputo se encontró este lunes con gobernadores argentinos en el Consejo de las Americas, en Nueva York, para conversar con inversionistas sobre las oportunidades que ofrecen las provincias argentinas, y allí fue consultado por el impacto en Argentina de la ofensiva de EE.UU. e Israel con Irán y el aumento del petróleo.
Dijo que en el Gobierno creen que la guerra será “de corta duración” y remarcó que no cree que afecte demasiado al país: “El mayor escudo que podemos tener contra un shock externo, y que nunca Argentina hizo, es tener los números económicos en orden”.
En una mañana primaveral, Caputo llegó al mediodía junto con el viceministro José Luis Daza y el secretario de Energía Daniel González a la sede de Park Avenue del Consejo, una influyente entidad estadounidense que nuclea a grandes empresarios interesados en invertir en América Latina presidida por Susan Segal. Es uno de los patrocinadores del Argentina Week, que comienza formalmente este martes en Manhattan.
Al mismo tiempo, llegaron los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza); Raúl Jalil (Catamarca); Rolando Figueroa (Neuquén); Martín Llaryora (Córdoba); Carlos Sadir (Jujuy); Gustavo Sáenz (Salta); Ignacio Torres (Chubut); Gustavo Valdés (Corrientes); Claudio Vidal (Santa Cruz) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
Caputo puso de relieve que los temas principales con los jefes de las provincias girarían en torno a “energía, minería, tasas, impuestos, un poco de todo”.
Y resaltó que el mundo está mirando a la Argentina de forma distinta hace dos años, pero “después de las últimas leyes (por ejemplo la reforma laboral) y la votación de las elecciones de medio termino hay todavía más optimismo porque una de las dudas era lo referente de lo político. Ahora el entramado político se simplificó mucho para nosotros y el aprobar esas leyes lo confirmó”.
Consultado sobre cuánto pueden afectar los mercados internacionales el precio del petróleo (que por la guerra con Irán ya superó los 100 dólares el barril) y cómo podría impactar en la Argentina, Caputo dijo que “va a depender mucho de la duración. Esto no es como Rusia y Ucrania que se medían fuerzas. Acá se termina cuando Estados Unidos lo decida”.
Y agregó: “Ningún país está en condiciones de hacerle frente a Estados Unidos. En la medida que Estados Unidos vea que esto va a afectar su economía, seguramente va a tomar medidas más fuertes. Nosotros vemos que es un tema de corta duración y en función de la duración los efectos que tendrá”.
Consultado sobre si puede afectar el riesgo país argentino, el ministro señaló: “Nosotros seguimos trabajando para que el riesgo país baje y tener la economía en orden. El mayor escudo que podemos tener contra un shock externo, y que nunca Argentina hizo, es tener los números económicos en orden”.
“Si esto nos hubiera agarrado hace dos o tres años Argentina no hubiera durado ni una semana y hoy estamos bien y no hay ningún temor. Además estamos bien aliados estratégicamente, geopolíticamente. Hace dos años precisamente nuestros aliados eran Venezuela e Irán y hoy son Estados Unidos e Israel. Por primera vez en 80 años estamos del lado correcto de la historia”.