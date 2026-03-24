Luis Caputo: “El agro está en un boom absoluto”
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este martes que “el agro está en un boom absoluto” y vaticinó una cosecha récord para el campo en 2026 que generará una multimillonaria suba de ingresos por exportaciones para Argentina.
A través de un mensaje y un gráfico publicado en sus redes sociales, Caputo afirmó: “Todos hablamos del potencial de la energía y la minería, pero pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho a las exportaciones (retenciones) e importaciones (aranceles a bienes de capital, herbicidas, equipos de riego, permiso para importar maquinaria usada, etc)”.
En este sentido, agregó: “Así, subió fuertemente la inversión y la producción apunta a una cosecha récord para este año. Nuestras estimaciones son que en un escenario conservador, las exportaciones aumentarían en 3.700 millones de dólares con respecto al año pasado”.
A su vez, el titular del Palacio de Hacienda proyectó que: “En un escenario de precios y producción más alto (algo que se está convalidando), las expo treparían a casi 42 mil millones de dólares”.
Y concluyó: “Esto es 8.700 millones más que el año pasado. El agro está en un boom absoluto y va a ser, como siempre, un motor clave para el crecimiento económico en los próximos años!”.