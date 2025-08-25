Luis Caputo defendió la suba de tasas pese al impacto en el bolsillo de los ciudadanos
El impacto de las tasas de interés sobre la economía argentina volvió a generar debate. El disparador fue una pregunta del economista Fernando Marull en la red social X: “¿Una suba de tasas en pesos te puede llevar a una recesión?”. El interrogante fue respondido directamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien calificó el actual nivel de tasas como “transitorio” y lo asoció a la incertidumbre electoral de los próximos meses.
“Nosotros creemos que esta suba de tasas va a ser transitoria, porque las elecciones serán muy favorables para LLA (La Libertad Avanza)”, aseguró el funcionario, al tiempo que reconoció que puede existir un impacto en la actividad económica en el corto plazo, aunque sostuvo que se recompondrá “rápidamente post elecciones”.
Caputo señaló que el alto riesgo político percibido por el mercado se originó en los últimos intentos del Congreso por alterar el equilibrio fiscal. “Ese riesgo va a colapsar pronto y las tasas volverán al nivel al que a todos nos gustaría verlas”, vaticinó.
El contrapunto con Marull
La discusión se inició cuando Marull respondió a su propia pregunta: “¿Una suba de tasas en pesos te puede llevar a una recesión? Para mí no”. Según su visión, la economía argentina no está lo suficientemente apalancada en el crédito bancario —que representa menos del 9% del PBI— como para que el encarecimiento del financiamiento provoque una recesión.
El economista advirtió que las tasas “están ridículamente altas” y planteó que su impacto se ve atenuado frente a otros factores expansivos, como la suba del dólar real (+20% desde marzo), que beneficia a sectores como el agro, las exportaciones, la construcción y el turismo.
La réplica del ministro
Caputo contestó con un punteo en X, donde remarcó: “Las tasas SON endógenas. Que nosotros controlemos estrictamente la cantidad de dinero es precisamente lo que las hace así. Como sabrás, no se puede controlar cantidades y tasas al mismo tiempo”.
Fer,— totocaputo (@LuisCaputoAR) August 25, 2025
1. las tasas SON endógenas.
Que nosotros controlemos estrictamente la cantidad de dinero, es precisamente, lo que las hacen así. Como sabrás, no se puede controlar cantidades y tasas al mismo tiempo.
2. Nadie regala plata en el mercado. Si las tasas estuvieran… https://t.co/JjNB4cJxlc
En esa línea, defendió el nivel actual al afirmar: “Nadie regala plata en el mercado. Si las tasas estuvieran ‘ridículamente’ altas, ya las hubieran arbitrado. El mercado estaría vendiendo dólares y comprando Lecaps, lo que haría bajar las tasas a niveles que considerás más razonables, pero que el mercado evidentemente no”.
Finalmente, reconoció que una suba prolongada de tasas sí podría llevar a una recesión, ya que “implicaría que la percepción de riesgo sigue siendo alta, atentando contra la inversión en la economía real, aun cuando pueda fondearse con capital propio”.