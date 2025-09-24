“Argentinos, empieza una nueva era”, aseguró Caputo
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue el primer funcionario en reaccionar públicamente al anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre la asistencia financiera destinada a la Argentina.
Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary @SecScottBessent.— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 24, 2025
Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!
“Bueno, qué se puede agregar más que thank you Secretary”, escribió Caputo en redes sociales, en respuesta al mensaje del funcionario norteamericano. Y agregó: “Argentinos, empieza una nueva era, a trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente”.
Caputo tuvo un rol clave en las negociaciones con Washington y acompañó ayer al presidente Javier Milei en la reunión que mantuvo con Donald Trump en Nueva York. Este martes, el mandatario argentino hablará en la Asamblea General de la ONU.
El anuncio de Bessent
El secretario del Tesoro de Estados Unidos informó que su país está dispuesto a brindar un crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización de Cambios y que se encuentra en conversaciones con el gobierno argentino para implementar una línea swap por 20.000 millones de dólares con el Banco Central.
Bessent indicó también que Estados Unidos está preparado para comprar deuda gubernamental en mercados primarios y secundarios, además de colaborar en la eliminación de beneficios fiscales a productores de materias primas que liquidan divisas.
El funcionario subrayó que Argentina “dispone de las herramientas para enfrentar a los especuladores” y destacó la consolidación fiscal y la liberalización económica alcanzada bajo la gestión de Milei.
El respaldo político de Trump
En su mensaje, Bessent recordó que, junto a Trump, mantuvo una extensa reunión con Milei en Nueva York. “Como ha dicho el presidente Trump, estamos preparados para hacer lo que sea necesario para apoyar a la Argentina y al pueblo argentino”, expresó.
El secretario del Tesoro remarcó que la administración Trump mantiene un apoyo firme a los aliados de Estados Unidos y que el presidente estadounidense otorgó a Milei un “respaldo excepcional”, muestra de confianza en su plan económico y en la relación estratégica bilateral.
Finalmente, Bessent adelantó que, tras las elecciones, se trabajará con el gobierno argentino en el pago de las principales deudas y reiteró que el Tesoro norteamericano está “plenamente preparado para hacer lo que sea necesario” para acompañar al país.