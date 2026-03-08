Luego de lograr sus fotos y de recibir la lapicera de Trump, Javier Milei abrió su gira en Nueva York con la visita a la tumba del Rebe de Lubavitch
El presidente argentino, Javier Milei, comenzó este domingo su agenda en New York con una visita al Ohel, el lugar donde descansan los restos del líder espiritual judío Menachem Mendel Schneerson, conocido mundialmente como el Rebe de Lubavitch. El mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y fueron recibidos por el Rabino Simon Jacobson.
El mandatario acudió al sitio como parte de una práctica que repite cada vez que viaja a la ciudad estadounidense, algo que ya es muy habitual en este Gobierno donde paradójicamente se pregona a los cuatro vientos que #NoHayPlata. En ese lugar realiza momentos de estudio, agradecimiento y pedidos personales frente a la tumba del Rebe.
El Ohel —ubicado en el cementerio Montefiore, en el distrito de Queens— es considerado un sitio sagrado para muchos fieles del judaísmo. Allí los visitantes suelen escribir plegarias y colocarlas junto a la tumba de Schneerson, quien lideró el movimiento jasídico Jabad Lubavitch y es recordado como una de las figuras espirituales más influyentes del judaísmo moderno.
La visita de Milei al lugar no forma parte formal de su agenda oficial, pero se ha convertido en una tradición personal. El presidente argentino ha acudido al Ohel en distintas oportunidades, incluso antes de asumir el cargo en 2023 y también durante varios viajes posteriores a Estados Unidos.
La parada espiritual marca el inicio de una nueva gira del mandatario por Estados Unidos. Durante el viaje tiene previsto participar en encuentros políticos y económicos, además de actividades orientadas a fortalecer vínculos con líderes regionales y empresarios internacionales. En ese marco, Milei también participará en reuniones con dirigentes y foros que buscan impulsar inversiones en Argentina y reforzar su agenda internacional.
La relación del presidente argentino con el judaísmo y con la figura del Rebe de Lubavitch ha sido pública en reiteradas ocasiones. Milei ha manifestado admiración por Schneerson y suele señalar la visita al Ohel como un momento de reflexión espiritual durante sus ya cotidianos viajes a Nueva York que le salen muy caros al país.