Luciano Vietto confirmó su salida de Racing y culpó a Costas: “Somos polos opuestos”
Luciano Vietto se despidió por segunda vez de Racing Club y confirmó este lunes la finalización de su vínculo con la institución, en una salida que reconoció como dolorosa y sorpresiva. El delantero, uno de los regresos más resonantes que había tenido la Academia, explicó que la decisión fue tomada por el entrenador Gustavo Costas, en acuerdo con la dirigencia encabezada por Diego Milito, y admitió que existían diferencias futbolísticas profundas.
“Me avisaron de un momento para otro de la decisión y lamentablemente estaba en el club que quería estar y cuesta un poco procesarlo”, reveló Vietto en una entrevista con ESPN. Allí también contó que su deseo era terminar su carrera en Racing, a pesar de tener solo 32 años.
"CON GUSTAVO NO FUE FÁCIL PARA MÍ, EN CUANTO A LO FUTBOLÍSTICO SOMOS POLOS OPUESTOS"
Lucho Vietto habló sobre su relación con COSTAS luego de confirmarse su salida de Racing en 2026
“La idea era continuar, vine a Racing para poder terminar mi carrera futbolística acá, pero no se pudo dar. Ahora cambiando el chip y mirando para adelante. Tenía pensado quedarme mucho tiempo en el club; ya hice mis años en Europa, estuve en Arabia y volver a Racing era como volver a mi casa. Quedaban muchos años para que me retire, pero mi primera idea era esa”, explicó.
El atacante fue claro al referirse a su relación con Gustavo Costas, marcando diferencias desde lo estrictamente deportivo y no desde lo personal. “Con Gustavo no fue fácil para mí, desde lo futbolístico somos polos opuestos, por eso me costó participar en la ideología que él tiene. Con respeto, es un DT que a Racing le dio mucho, pero a mí, por mis formas, no me ha ayudado demasiado desde lo futbolístico. Siempre me costó más entrar a la cancha y competir que a otros compañeros”, analizó.
En ese marco, Vietto también desmintió versiones sobre supuestos problemas físicos crónicos durante la temporada 2025. “Quedó como que tenía un problema físico y no es así. No tengo ningún problema crónico, llevo 15 años jugando al fútbol y solo me pasó dos veces. Se demoró el trámite en Conmebol para hacer el bloqueo, pero desde el partido contra Boca en La Bombonera yo estaba disponible”, aclaró.
Y agregó: “Cuando me tocó no entrar o no jugar, fue decisión del entrenador. No era porque yo estuviera roto o no pudiera jugar ni 10 minutos. Son cosas que se dijeron afuera. Las decisiones se respetan y hay que aceptarlas”.
Consultado sobre quién podría heredar la camiseta número 10, que utilizó hasta la final del Torneo Clausura frente a Estudiantes, Vietto opinó: “Agustín Almendra o Maravilla Martínez. A Maravilla la 9 le queda bien, pero el 10 es un número pesado y no tendría ningún problema en llevarla; seguramente no la afectaría”.
Finalmente, el futbolista destacó el costado humano de su paso por el club: “Voy a extrañar al grupo y a mis compañeros. Ellos me hicieron campeón dos veces y lo más importante es la calidad humana, que es lo que queda después del fútbol”.