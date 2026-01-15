Luciano Dell’Olio clarificó: “La Municipalidad de Concordia nunca cortó el diálogo con los gremios”
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Concordia, Luciano Dell’Olio, explicó que: “Nosotros no llamamos a los gremios para el diálogo. De hecho, el diálogo -lo pueden confirmar ellos (los sindicalistas)- nunca se cortó. Les contesté todos los mensajes, con algunos hasta hablé por teléfono, les mandé audios”, precisó.
El funcionario municipal fue contundente al explicar el mensaje que desde el Ejecutivo le habían transmitido a los gremios: “Les expliqué que no vamos a hablar en el contexto en que no dejan entrar ni salir los camiones ni las máquinas. En ese contexto, es imposible hablar. Eso les dije, se lo dejé por audio de WhatsApp. En ese contexto, ni yo ni nadie vamos a hablar. Si seguían así, de esa manera, no hay forma de hablar de ningún tipo”, remarcó.
A renglón seguido, Dell’Olio reveló un dato a los colegas de El Entre Ríos, que hasta el momento no había trascendido: “Hicimos denuncias penales porque están obstruyendo servicios que nosotros consideramos que afectan a la salud pública. La Fiscalía anoche les comunicó que hicieron lugar a nuestro planteo y les mandó un oficio para que se puedan retirar los camiones”.
El secretario de Gobierno se encargó de enfatizar que no está en el ánimo del gobierno municipal exacerbar los ánimos. “No quiero tirar leña al fuego”, dijo.
“Ahora que levantaron la medida –explicó-, sí podemos hablar, pero no es porque los llamamos. Levantaron la medida por dos cosas. Primero, porque vieron que nosotros no íbamos a aflojar. Y, segundo, por una medida judicial de la Fiscalía que los obligó”, concluyó.
Dell’Olio ponderó la relevancia del decidido apoyo que el gobernador Rogelio Frigerio le brindó al intendente Francisco Azcué, un gesto que también gravitó. “Los sindicalistas vieron que nosotros no íbamos a aflojar y que el gobernador respaldó a Francisco, un gesto político significativo”, enfatizó.