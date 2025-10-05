Luciano Challio: “El pequeño y mediano productor siempre la ve pasar”
El Vicedirector del Distrito III de Federación Agraria Argentina, Luciano Challio, afirmó que las retenciones cero duraron apenas tres días y que la medida benefició principalmente a exportadores y grandes acopiadores. “El productor, como en otros gobiernos, la vio pasar”, resumió.
Sobre los anuncios del gobernador Rogelio Frigerio para el sector arrocero, Challio destacó que llegan en un momento complicado y valoró la reducción significativa del costo de la energía eléctrica cuando los pozos no están en uso. Además, resaltó que las obras en el puerto de Concepción del Uruguay son vitales para mejorar la operatividad y reducir la distancia hasta puerto.
Acerca de las retenciones cero, enfatizó: “Fue un negociado para unos pocos, los de siempre, mientras que los pequeños y medianos productores seguimos viendo pasar los beneficios. Nosotros ya liquidamos todo para afrontar la próxima campaña”.
Challio sostuvo que Federación Agraria continúa trabajando para eliminar definitivamente las retenciones y pidió segmentación según la escala de cada productor, ya que los pequeños y medianos no tienen capacidad para sostener los costos sin vender su producción.
El dirigente remarcó la importancia de la microeconomía, que sostiene a los pequeños y medianos productores y a la mayoría de las economías de los pueblos del interior.
En relación con la energía eléctrica, explicó que la reducción permitirá pagar solo el 10% del valor de la factura en períodos sin riego, considerando que el riego demanda alrededor de 100 días a pleno. La medida representa un alivio frente a la caída del precio del arroz cáscara entre 40 y 45% y la expectativa de menor superficie implantada en la provincia.
Finalmente, Challio celebró el avance de las obras en el puerto de Concepción del Uruguay, que permitirá abaratar los fletes y costos operativos, beneficiando la producción de arroz entrerriano con sello de calidad propio.